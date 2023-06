Je energieleverancier voortijdig verlaten kan vanaf nu veel geld kosten

„Willen we voor de komende drie jaar zekerheid over onze energieprijzen? Of gaan we ervan uit dat gas en elektriciteit verder in prijs dalen?”

Zulke vragen kunnen vanaf deze week weer aan de keukentafel worden gesteld. Vanaf 1 juni bieden veel energieproducenten langdurige contracten aan met vaste prijzen. De prijs voor gas en elektriciteit vastzetten voor een half jaar of zelfs een jaar kon al langer, maar sinds deze week worden ook weer contracten voor twee en drie jaar aangeboden. Sinds het uitbreken van de energiecrisis konden alleen nog variabele contracten, met steeds wisselende prijzen, worden afgesloten. De markt is nu rustiger en het opbreken van een vast contract is duurder geworden. Vijf vragen over de nieuwe situatie.

1 Waarom waren er geen vaste contracten meer?

Dat had alles te maken met de turbulentie op de energiemarkt. Energiebedrijven vreesden dat veel klanten hun vaste contract zouden opzeggen als de prijzen gingen dalen. Dan zaten zij met gas en stroom die zij eerder tegen een hoge prijs voor de looptijd van het contract hadden ingekocht. Het verbreken van een energiecontract kostte de klant weliswaar een boete, maar gezien de grote prijsverschillen kon een voortijdige overstap snel lucratief zijn.

De situatie op de energiemarkten was zelfs zo hectisch dat ook de prijzen bij variabele contracten vaker werden aangepast. In de regel wijzigden energiebedrijven hun variabele prijzen elk half jaar, maar vorig jaar besloten veel leveranciers die frequentie te verhogen. Dat ging naar eens per kwartaal en sommige aanbieders kwamen zelfs maandelijks met nieuwe prijzen. Vaste contracten werden niet of nauwelijks aangeboden, terwijl vóór de energiecrisis de helft van de Nederlandse huishoudens de prijs voor langere tijd had vastgezet.

2 Maar de energieprijzen zitten toch nog lang niet op het oude niveau?

Zeker niet, de gasprijs bedraagt momenteel bijna 27 euro per megawattuur en dat is nog altijd 11 euro (40 procent) meer dan twee jaar geleden. Drie jaar geleden lag de gasprijs op de Europese beurs zelfs onder de 6 euro en dat vond toen niemand raar. Toch kunnen we nu van een relatief lage prijs spreken omdat de gasprijs in 2022 rond deze tijd op 76 euro lag en zelfs in augustus even boven de 300 euro kwam.

Bij de stroomprijs zien we een vergelijkbare trend. Nu betaalt de consument rond de 35 cent per kilowattuur, terwijl dat in oktober nog bijna 90 cent was. Twee jaar geleden lag de kilowattuurprijs net boven twee dubbeltjes.

Inmiddels zijn de tarieven zo ver gedaald dat het prijsplafond – de overheidssubsidie voor hoge energieprijzen – geen rol meer speelt.

3 Door die relatief hoge prijs lopen leveranciers toch nog steeds risico’s als klanten weglopen?

Nee, sinds 1 juni is het boetesysteem bij het openbreken van een contract veranderd. Dat zorgt ervoor dat leveranciers eindelijk weer met langduriger vaste contracten komen, zoals energieminister Rob Jetten (D66) graag wil. Via langere contracten wil hij huishoudens meer zekerheid bieden. Wie nu zijn vaste contract voortijdig beëindigt, moet het financiële nadeel van de energieproducent vergoeden en dat is een groot verschil met de oude situatie. Toen kostte het 100 euro als het energiecontract (gas én elektriciteit) één jaar voor het eind werd opgezegd. Dat was 200 euro als het contract nog twee jaar doorliep. De prijzen waren tot vorig jaar redelijk stabiel, dus openbreken kwam nauwelijks voor.

Met de vaste contracten die vanaf deze week worden gesloten, praten we over hele andere boetes. Bij opzegging schat de energieleverancier de hoeveelheid energie die hij tot het einde van het contract geleverd zou hebben. Het prijsverschil van gas en of elektriciteit tussen het tarief in het contract en het actuele tarief bepaalt de omvang van de boete. Daarmee lijkt de nieuwe aanpak op de prijs die je moet betalen bij het voortijdig opzeggen van een hypotheekcontract.

Om te laten zien dat opzeggen in de papieren kan lopen, een vereenvoudigd voorbeeld. Stel dat het contract bij opzegging nog een looptijd heeft van een half jaar. De leverancier schat op basis van het eerdere verbruik dat de klant in de resterende zes maanden nog 750 kubieke meter gas zou gebruiken. Dat gas kostte in het vaste contract 1,50 euro per kubieke meter, maar inmiddels is de prijs gedaald. Dezelfde leverancier rekent aan nieuwe klanten nog maar 1 euro. Dat betekent dat het opzeggen de klant (750 x 0,50 euro) 375 euro gaat kosten. Voor stroom wordt een vergelijkbare exercitie gedaan.

4 Zijn energieproducenten voortaan verplicht om langetermijncontracten aan te bieden?

Verplicht is het aanbieden van vaste contracten nog niet, maar dat gaat veranderen als Jetten zijn zin krijgt. In april herhaalde de energieminister zijn voornemen om alle leveranciers te verplichten om ook contracten voor twaalf maanden aan te bieden.

5 Is het slim om een contract voor drie jaar af te sluiten?

Voor wie een buurman of zwager heeft die de energieprijzen goed kan voorspellen, is de keuze natuurlijk gemakkelijk. Maar zonder die kennis is het nu onmogelijk om iemand serieus te adviseren. Wel is het met het nieuwe boetesysteem raadzaam om een vast contract zoveel mogelijk uit te dienen. Wie voor langere tijd geen zorgen wil hebben over wisselende energieprijzen, kan met een lang contract rust kopen, al is onduidelijk hoeveel die rust gaat kosten. Als de prijzen verder gaan dalen, ben je relatief duurder uit.

Nu er weer meer soorten contracten komen, neemt volgens toezichthouder ACM ook het aantal meldingen over „agressieve en misleidende werving” toe. Ga daarom niet zomaar in op ongevraagde aanbiedingen, waarschuwde ACM afgelopen maand. „Een ongevraagd telefonisch aanbod is eigenlijk nooit de beste keuze.”