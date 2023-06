Is dit het slotstuk van de ongekende soap rond Gerard Sanderink?

Gisteren deed de rechter uitspraak in de zaak tegen de veelbesproken ondernemer Gerard Sanderink. Zijn eigen bouwbedrijf Strukton wil van hem af, vertelt Sjoerd Klumpenaar, vanwege zijn opzienbarende gedrag sinds zijn relatie met 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek. Komt met deze uitspraak een einde aan dit langslepende verhaal?

Lees ook dit artikel van Sjoerd Klumpenaar: ‘Russische maffia, wrakingsverzoek’: zitting over positie Gerard Sanderink verloopt volgens bekend patroon.

En de artikelen van Jorg Leijten over wat er misging in de bedrijven van Gerard Sanderink, zoals: Hoe de automatiseerder werd betoverd door de cybergoeroe.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.