Holland Festival opent met toegankelijke voorstelling over de wreedheid van de mens tegenover dieren

Nemen de dieren wraak op de mensen? Wraak op de jagers, de vleeseters, wraak wegens de aantasting van de natuur en de klimaatcrisis? Dat is het prikkelende, fantasierijke uitgangspunt van Drive your plow over the bones of the dead (Jaag je ploeg over de botten van de doden), de openingsvoorstelling van het Holland Festival, gemaakt door regisseur Simon McBurney en zijn gezelschap Complicité, naar de gelijknamige roman van de Poolse auteur en Nobelprijswinnaar Olga Tokarczuk.

Het verhaal wordt verteld door Janina Duszejko, een gepensioneerde lerares die in een afgelegen Pools dorp woont, in de bossen. McBurney zet haar voor op het podium, achter een microfoon met standaard. Geregeld worden er ook korte, kleine scènes gespeeld, door het ensemble dat haar omringt.

Meest in het oog springend zijn de weelderige dierenmaskers waarmee de groep een aantal keren herten, zwijnen en andere dieren uitbeeldt. Samen met de videoprojecties van de ruige omgeving of van een dik met sterren bezaaide nachtelijke hemel, op het achterdoek, zorgt dat voor een enerverende visuele ervaring.

Gestikt in een hertenbotje

Het verhaal heeft thriller-achtige kenmerken. Allereerst sterft er een man uit de omgeving: Big Foot. Het sarcastische commentaar van Duszejko luidt dat hij bevrijd is van de puinhoop van zijn leven en dat anderen bevrijd zijn van hem. De man blijkt te zijn gestorven aan een hertenbotje dat hem in de keel is blijven steken. Een botje van een hert dat hij zelf had geschoten.

Drive Your Plow Over the Bones of the Dead van gezelschap Complicité. Foto Camilla Adams

Na Big Foot komen er meer mannen uit de buurt onder onopgehelderde omstandigheden te overlijden. Voor dierenliefhebber en amateur-astrologe Duszejko is het zonneklaar dat de antwoorden liggen in de positie van Saturnus in het sterrenbeeld van de mannen. Die wijst op een opstand van de dieren in de dierenriem.

Behalve met deze kwestie houdt Duszejko zich bezig met het leven van bevriende buren en met een ex-leerling van haar, die ze helpt met het vertalen van de poëzie van de Britse schrijver William Blake. Dichtregels van hem, met hun profetische waarde, komen geregeld langs (en leveren de titel van het stuk). En er waait een entomoloog langs, met wie ze een kortstondige affaire beleeft.

Drive your plow over the bones of the dead kun je opvatten als een parabel over de wreedheid van de mens, over de ongelijke strijd tussen zijn hebzucht en de natuur, tussen zijn moordlust en dieren. Maar wat fascineert aan de voorstelling is toch hoofdzakelijk het onstuimige, innerlijk leven van deze excentrieke vrouw. Actrice Amanda Hadingue, die nota bene invalt vanwege ziekte van de oorspronkelijke hoofdrolspeelster, maakt er een sublieme performance van.

Emotionele uitersten

Haar voorbeeldige tekstbehandeling maakt Duszejko zelfverzekerd en naturel, even aards als zweverig: een buitenstaander die volstrekt in balans is met zichzelf en de wereld. Ook bij emotionele uitersten, als ze haar lijden en woede om het leed van dieren, verwoordt. „Woede is de bron van alle wijsheid”, zegt ze dan, een cruciale zin.

Vooral als ze falende, onder hun ego bezwijkende mannen bespot of een relativerende toon aanslaat, is Hadingue geestig en trefzeker. De microfoon is haar vriend en ze voorkomt de circa drie uur dat de voorstelling duurt dat er ook maar één moment een plichtmatig verteltoontje insluipt.

Dat de ontknoping misschien niet iedereen verrast (dat heb je met thrillers) en dat alle gebeurtenissen aan het eind keurig en net iets te braaf uit de doeken worden gedaan, doet daar weinig aan af. Met Drive your plow over the bones of the dead opent het Holland Festival met een opvallend toegankelijke en publieksvriendelijke voorstelling.

Theater Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, door Complicité. Regie: Simon McBurney. Gezien op het Holland Festival, Theater Amsterdam, 1 juni. Herhaling 2 en 3 juni. Info: hollandfestival.nl ●●●●●