Gooit Erdogan het economische roer om na zijn verkiezingszege?

Nu de verkiezingen voorbij zijn, is de dag van afrekening aangebroken in Turkije. President Erdogan won een historische derde termijn mede dankzij ongekende financiële stemmenlokkerij. Tijdens de campagne gaf hij miljarden dollars uit om burgers te compenseren voor de hoge inflatie, en nog eens tientallen miljarden dollars om te voorkomen dat de lira vóór de stembusgang een politiek gevoelige duikvlucht zou maken. En nu krijgt hij de rekening van zijn spendeerdrift gepresenteerd.

De status quo, waarbij de wisselkoers van de lira op kunstmatige wijze stabiel wordt gehouden, is onhoudbaar geworden. Analisten voorspellen een betalingsbalanscrisis als Erdogan het roer niet omgooit. Want Turkije heeft een groot tekort op de betalingsbalans (het land importeert meer dan het exporteert), waardoor er meer vraag is naar dollars dan aanbod. Maar de centrale bank heeft dit jaar haar laatste buitenlandse reserves verbrast om de lira stabiel te houden in aanloop naar de verkiezingen en een zege van Erdogan te verzekeren. Omdat de buitenlandse reserves nu negatief zijn, en de rente (8,5 procent) lager is dan de inflatie (43 procent), is de druk op de lira enorm.

Daarom zakte de Turkse munt na de verkiezingen zo snel weg. De lira bereikte deze week een nieuw dieptepunt ten opzichte van de dollar. De munt werd vrijdag verhandeld voor bijna 21 ten opzichte van de dollar, waardoor de verliezen dit jaar al bijna 10 procent bedragen. „De huidige uitverkoop van de lira vindt zijn oorsprong in de serie renteverlagingen die de centrale bank in september 2021 begon”, twitterde Robin Brooks, de hoofdeconoom van het Institute of International Finance, de denktank van de bankensector. „Die renteverlagingen moeten teruggedraaid worden om de lira te stabiliseren.”

Westerlingen zijn grotendeels vertrokken vanwege Erdogans grillige economische beleid

Maar Erdogan is fel gekant tegen hoge rente, die hij ten onrechte ziet als de oorzaak van hoge inflatie. Hij benoemde de ene na de andere gouverneur van de centrale bank totdat hij er één vond die bereid was koste wat kost de rente te verlagen. De gevolgen waren groot. De lira belandde in een vrije val en de inflatie liep op tot 85 procent. Het was een schril contrast met het beleid in de eerste helft van Erdogans bewind, toen Turkije de favoriete opkomende markt was van buitenlandse investeerders. Maar de westerlingen zijn grotendeels vertrokken vanwege Erdogans grillige economische beleid en zijn overname van de staatsinstellingen, die ooit werden geleid door capabele technocraten.

Impliciete dreigementen

Intussen worden de Turken armer. Want hun land is afhankelijk van de import en heeft een structureel tekort op de betalingsbalans. Dus iedere daling van de lira vertaalt zich in hogere inflatie. Om een verdere val van de munt te voorkomen, hebben de autoriteiten zich steeds meer bemoeid met de valutamarkten, tot het punt dat de lira in feite geen zwevende wisselkoers meer heeft. De regering introduceerde een depositogarantiestelsel, dat spaarders compenseert voor de waardedaling van de lira. Ook werden exporterende bedrijven verplicht om 40 procent van hun inkomsten in buitenlandse valuta aan de centrale bank te verkopen. Dit gaf de bank meer munitie om de lira te stutten.

Daarnaast introduceerde de regering impliciete kapitaalcontroles – al mogen die absoluut niet zo worden genoemd. „Elke keer als ik met Turkse regeringsfunctionarissen praat over kapitaalcontroles, zeggen ze je: ‘Ben je gek geworden? We kunnen onmogelijk kapitaalcontroles hebben, want we zijn afhankelijk van buitenlands kapitaal’”, vertelt Nick Stadtmiller, strateeg opkomende markten bij het adviesbureau Medley Capital, die jaren in Turkije woonde. „Kapitaalcontroles zorgen ervoor dat geld in Turkije blijft, maar ook dat er geen geld binnenkomt. En dat kan niet met een structureel tekort op de betalingsbalans. Je moet een kapitaalinstroom hebben om dat tekort te compenseren.”

Toch geven ambtenaren van de centrale bank en het ministerie van Financiën na enig aandringen wel toe dat er zachte kapitaalcontroles zijn, zegt Stadtmiller. Maar die gelden alleen voor Turken, niet voor buitenlanders. Dit wordt bevestigd door mensen uit het bedrijfsleven, die vertellen dat ze door de overheid worden gebeld als ze grote sommen geld overmaken naar het buitenland. ‘Hé, we hoorden dat u geld heeft overgemaakt’, zeggen ze dan. ‘Waarom? Wat bent u aan het doen?’ Dit gaat vaak gepaard met impliciete dreigementen. ‘Het zou zonde zijn als er volgende week ineens een belastinginspecteur bij u aanklopt’. Of: ‘Goh, uw fabriek heeft een milieucertificaat nodig’.

In aanloop naar de verkiezingen klaagden ondernemers dat ze ondanks de lage rente geen goedkope leningen konden krijgen. De autoriteiten dwongen banken om voorrang te geven aan exporteurs en kleinere bedrijven die goed zijn voor bijna driekwart van de arbeidsmarkt. „Hierdoor ontstond een economie met twee rentevoeten”, zegt Stadtmiller. „Zo wilde de regering voorkomen dat de lage rente werd gebruikt om te hamsteren in afwachting van toekomstige prijsstijgingen. Tegelijkertijd konden ze sommige bedrijven nog steeds goedkoop krediet geven, wat de reden was dat ze de rente zozeer verlaagden. Maar ze voorkwamen wel dat de inflatie te veel uit de klauwen liep.”

Overlevingsmodus

Al dit financiële gegoochel was bedoeld om de economische groei aan te jagen en banen te creëren in aanloop naar de verkiezingen. En daar is de regering zeker in geslaagd, zegt Emre Akcakmak, een senior consultant bij de Zweedse vermogensbeheerder East Capital. „De laatste twee jaar zijn er net zoveel banen gecreëerd als tijdens de beginjaren van Erdogans bewind. Daarnaast verhoogde hij het minimumloon [met 45 procent] en de ambtenarensalarissen. Burgers werden misschien niet volledig gecompenseerd voor de inflatie, maar ze zagen hun nominale inkomen wel flink stijgen. Dat is tastbaarder voor hen dan zoiets abstracts als de sterk geslonken buitenlandse reserves van de centrale bank.”

Turkse bedrijven plannen slechts voor de komende drie maanden

Die buitenlandse reserves worden evenwel met argusogen gevolgd op de financiële markten. Want de netto reserves belandden vorige week voor het eerst sinds 2002 in de min. „Het echte risico voor de bankensector is het feit dat de helft van de deposito’s bij banken door de centrale bank wordt aangehouden”, zegt Stadtmiller. „Maar de bank heeft niet genoeg reserves om die verplichtingen te dekken. Multilaterale financiële instellingen maken zich hier grote zorgen over. Ze vrezen voor de stabiliteit van de sector. Want die kan binnen een week instorten. Als er een bankrun ontstaat, dan gaat het snel.”

Sommige analisten waarschuwen dat banken om kunnen vallen vanwege het tekort aan buitenlandse valuta in het systeem. Akcakmak ziet dat gevaar ook. „Er zijn niet veel bankensystemen die kunnen overleven onder de grote druk die Turkse banken de afgelopen jaren hebben ervaren”, zegt hij. „Er is zoveel micromanagement geweest met zoveel verschillende regels en voorschriften. Die moeten op een alomvattende manier worden aangepakt, want er zijn veel bewegende delen. En het is moeilijk om één enkel punt van leed van Turkse banken te adresseren. Turkse bedrijven plannen slechts voor de komende drie maanden en niet veel verder. Ook zij zitten in een overlevingsmodus.”

Economisch team

Ondertussen zakt de lira steeds verder weg. Nu is 1 dollar ongeveer 21 lira waard. De munt zal waarschijnlijk moeten dalen naar 25 per dollar om exporteurs tevreden te stellen. Die zeggen dat hun concurrentiepositie is verzwakt door de ingrepen van de centrale bank, die ervoor hebben gezorgd dat de lira overgewaardeerd is. „Die depreciatie zat er al een tijdje aan te komen”, zegt Akcakmak. „Nu die plaatsvindt is het een signaal dat de markt denkt dat er maatregelen zullen worden genomen om de problemen in de economie aan te pakken. Want als je de rente verhoogt, of het tekort op de betalingsbalans aanpakt, zal de lira dalen. Elke stap die je nu zet, zal eerst pijn veroorzaken.”

Naarmate de lira daalt, stijgen de kosten van het depositogarantiestelsel, waar burgers en bedrijven inmiddels zo’n 125 miljard dollar in hebben gestopt. Want de overheid compenseert hen voor elke koersdaling van de lira. En de deposito’s zijn de laatste tijd sneller gegroeid omdat de marktrente op deposito’s steeg, vertelt Akcakmak. „Nu de lira aan zijn langverwachte depreciatie is begonnen, bestaat de kans dat de kosten van het garantiestelsel toenemen. We hebben dus een duidelijke exit-strategie nodig. Want de omvang van de regeling is al enorm. 125 miljard dollar aan deposito’s in een economie van 900 miljard dollar is niet iets dat je gemakkelijk onder het tapijt kunt vegen.”

Erdogan heeft na de verkiezingen gesuggereerd dat hij het roer wil omgooien en wil terugkeren naar een orthodoxer economisch beleid. „We zijn vastbesloten stappen te ondernemen om het verlies aan welvaart in verschillende delen van onze samenleving te compenseren”, zei hij woensdag tegen ondernemers in de hoofdstad Ankara. Hij zei dat zijn regering een goede staat van dienst heeft wat betreft het bestrijden van inflatie – wat in de eerste helft van zijn bewind ook zo was. „Wij waren degenen die onze mensen hebben ontlast door de structureel hoge inflatie, waar de economie al jaren mee kampte, terug te brengen tot enkele cijfers. En dat zullen we opnieuw doen.”

Om dit te bereiken, wil Erdogan een internationaal gerespecteerd economisch team aanstellen. Zaterdag zal hij zijn nieuwe kabinet presenteren. De president is in gesprek met Mehmet Simsek, een econoom die het vertrouwen heeft van buitenlandse investeerders. Hij was eerder al vicepremier en minister van Financiën, maar vertrok toen Erdogan in 2018 zijn eigen schoonzoon op die post benoemde. Zijn terugkeer zal een signaal zijn dat Erdogan bereid is van koers te veranderen. Maar de vraag is hoeveel ruimte Simsek krijgt om pijnlijke maatregelen te nemen. Volgend jaar zijn er alweer lokale verkiezingen.