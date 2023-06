Foo Fighters zoeken naar grip en reden, en laten los wat hen dierbaar is

Geen interviews wilden de Foo Fighters doen, het nieuwe album zou voor zich moeten spreken. En inderdaad, als er één plaat van de band geen uitleg behoeft, is het But Here We Are. Het eerste Foo Fighters album sinds de dood van drummer Taylor Hawkins, maart vorig jaar, is een intense, pure, publieke rouwverwerking van een populaire stadionrockband die een groot persoonlijk verlies deelt met de fans, die op hun beurt ook iemand hebben verloren. In elke zin, achter elke uithaal, in elke drumroffel hoor je iets dat refereert aan verlies. Aan eindigheid. Aan het zoeken naar grip, naar betekenis, naar reden. Het is een album als een mokerslag, dat je overspoelt met ongefilterde emotie, waarvan je echt moet bijkomen.

Je zou willen dat er niet zo’n verschrikkelijke tragedie voor nodig was, maar het is het beste album van Foo Fighters in zeer, zeer lange tijd.

Taylor Hawkins, drummer bij de band sinds 1997, was een enorm geliefd musicus. De surfdude met z’n brede grijns en wapperende blonde haren was de tweede frontman van de Foo Fighters, die de energie van Grohl kon evenaren, zowel in de studio als live. Grohl en hij werden zeer goede vrienden, die vaak interviews samen gaven en dan enorm melig werden. Tijdens een tournee in maart 2022 werd Hawkins dood aangetroffen in Bogotá, Colombia; waarschijnlijk een combinatie van drugs en hartproblemen.

Het was nooit echt de vraag óf frontman Dave Grohl na de dood van Hawkins door zou gaan. Hij is gehard in de hardcore punkscene van Washington DC, opgegroeid op de drumkruk in de Seattle grunge-wervelstorm, als drummer van Nirvana. Volwassen werd hij op de grootste podia van de wereld. Dat een nieuw album al zo snel na de dood van Hawkins kwam is onverwacht, maar past wel bij zijn drive.

Het eerste, titelloze album van de Foo Fighters nam Grohl in z’n eentje op, slechts enkele maanden na de plotse dood van zijn vriend en Nirvana-bandmaat Kurt Cobain in 1994. Het was een louterende poging om zijn verdriet een plek te geven, muzikale therapie. Niet zo gek dus misschien dat de sound van But Here We Are soms doet denken aan dat debuut. De pure melodieën, de scherpe focus, de intense teksten, de dynamiek, de weinige toeters en bellen, gewoon lekker rocken ook.

Zelf drummen

Grohl is weer zelf gaan drummen, en ondanks de kwaliteit van nieuwe drummer Josh Freese – die wél mee op tour is maar nog niet op het album is te horen – is het een genot om Grohl’s rake klappen weer eens te horen. Hij slaat toch altijd net wat harder dan andere drummers, zonder ook maar een tel de groove te verliezen.

Foo Fighters met nieuwe drummer Josh Freese Foto Scarlet Page

Ten tijde van de plotse dood van Cobain klonk Grohl, toen 25 jaar oud, vooral boos. ‘I don’t owe you anything!’ schreeuwde hij het uit. Nu, als rockveteraan van 54 jaar, maakt hij meer existentiële punten. De titel alleen al: But Here We Are. Daar staan we dan, met ons goeie gedrag. Een impliciete, onuitgesproken vloek is het, verslagen door wat onvermijdelijk is. „You must release what you hold dear”, zingt hij in ‘Beyond Me’. In ‘The Glass’ verzint hij een nieuwe, krachtige metafoor voor de dood. Vanachter glas ziet hij de ander nog, maar het beeld raakt vertroebeld door zijn eigen reflectie.

Het verlies van Hawkins is niet het enige verdriet dat Grohl moest verstouwen, vorig jaar overleed ook zijn moeder Virginia. Het album is opgedragen aan beiden. De herinnering aan moeder én oma Grohl hoor je het meest aangrijpend in het wonderschone ‘Show Me How’, een duet met Grohl’s eigen dochter Violet – een ontdekking! – in prachtige harmonieën. „I’ll take care of everything from now on”, zingt zij hem toe, en dan hij haar, over een waaierige shoegaze gitaarlijn. „Need not say anything to me, hear you loud and clear.”

Epische track

Het late hoogtepunt van de plaat komt daarna nog, met ‘The Teacher’, een epische track van ruim tien minuten. De opbouw is al prachtig: een subtiel strijkende cello zet de toon (Grohl weet van de laatste jaren met Nirvana hoe prachtig dat combineert met alternatieve rock), tot een schelle rammelgitaar en onvergeeflijk harde drums invallen. Wat volgt is progrock à la Foo’s: het gaat op en neer, van links naar rechts, maar blijft vlijmscherp in focus.

Soms een beetje dreigend, dan even ingetogen, en in al z’n veelzijdigheid toch één echt nummer dat geen seconde korter had moeten zijn. „You showed me how to grieve, never showed me how to say goodbye”, zingt hij gepijnigd. De opbouw naar het einde valt uiteindelijk in gruizige distortion uiteen, terwijl Grohl telkens opnieuw „Goodbye!” schreeuwt.

Houd het maar eens droog.

„Rest, you will be safe now”, zingen ze meerstemmig in het daarna nog afsluitende ‘Rest’, een traantrekkend mooi liedje dat zeer klein begint, Grohl en een gitaar, en waar de plotse geluidsmuur pijnlijk hard en kathartisch is. Het is muziek die nadat het afgelopen is heel lang blijft hangen, als parfum van iemand die allang is vertrokken.

Niet helder is op wie dit nummer slaat: Hawkins, Grohl’s moeder, misschien ook wel Kurt Cobain, die immers opduikt in de video bij het nummer – maar daarin zie je ook de in 2008 overleden goede vriend en roadie van Grohl, Jimmy Swanson, over wie ook het in 2011 uitgekomen ‘I Should Have Known’ ging. Allemaal misschien. Dat is het net met rouw: het gaat nooit over, en nieuwe rouw haalt oude wonden op, en open. Het enige dat je kunt doen is ermee proberen om te gaan. . Grohl en de Foo Fighters doen het door al hun verdriet, boosheid en - vooral - peilloze liefde in liedjes te gieten.

Rock Foo Fighters But Here We Are ●●●●●

Wie is Josh Freese, de nieuwe drummer? Josh Freese (1972, Orlando) begon met drummen op zijn achtste en mocht op zijn twaalfde meespelen in Disneyland. Op zijn zestiende ging hij van school om te touren met Dweezil Zappa en later punkband The Vandals, waarin hij officieel nog steeds speelt. Daarnaast werd hij al snel ingehuurd door allerlei bands. Hij speelde met met o.a. Bruce Springsteen, Sting, Miley Cyrus, Queens of the Stone Age, Paramore, Weezer, Nine Inch Nails en veel meer. Bij Guns N’ Roses speelde hij twee jaar vast, bij Devo is hij nog steeds de drummer. Ook was hij vanaf de oprichting betrokken bij A Perfect Circle. Tijdens de eerste concerten met hem, speelden de Foo Fighters nummers van bands waar Freese mee speelde.