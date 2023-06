Een eenhoorn die droomt van een popsterrenbestaan

Juniper de zingende eenhoorn is een nieuw sprookje van Henry Lloyd, het pseudoniem van Daan Remmerts de Vries, die in 2021 de Theo Thijssen-prijs ontving. Lloyd schreef inmiddels een sprookjesreeks, waarvan de boeken afzonderlijk van elkaar gelezen kunnen worden, maar die zich wel allemaal afspelen in dezelfde sprookjeswereld. Eerder verschenen Flin of de verloren liefde van een eenhoorn (2019), Prinses Nola en haar waardeloze prins (2020) en vorig jaar Het grote leven van kleine Fons, dat de longlist van de Boon voor Jeugdliteratuur haalde. Ditmaal heeft eenhoorn Juniper het podium gekregen, in een verhaal over dit eigengereide sprookjesdier dat wil zingen, maar in zijn wereld niet de erkenning vindt waarnaar hij hunkert.

Dikke laag moraal

Sprookjes willen de lezer dikwijls iets vertellen over het leven zelf en de drijfveren van de mens. Vaak hebben ze ook de bedoeling kinderen op het goede pad te houden en wordt daarom het verhaal overgoten met een dikke laag moraal, zodat er geen verwarring bestaat over welke weg de juiste is. Juniper is daarin geen uitzondering. Het is een amusant verhaal over een pratende eenhoorn boordevol commentaar op de huidige tijd. Juniper bekijkt onze moderne wereld met verwondering en gepast afgrijzen. Het gras smaakt vies, er zijn overal blikken doosjes op wielen die langsrijden, aan de rand van het weiland staan mensen die platte vierkantjes omhooghouden en iedereen wil uniek zijn. Hoe anders is het in het magische Doolwoud waar hij vandaan komt.

Lloyds soepele stijl en vindingrijkheid voorkomen gelukkig de oubolligheid die bij het sprookjesgenre op de loer ligt. Leuk is bijvoorbeeld dat waar we gewend zijn via kastdeur, tornado of tunnel een andere wereld in te stappen (Narnia, Oz, Wonderland), Juniper juist via een magisch doolhof onze hedendaagse realiteit instapt. Of nauwkeuriger: Juniper loopt het Duitsland van nu binnen. Dat Duitsland roept enige vragen op. Waarom niet gewoon een onbenoemd land? Of Amerika – het verhaal gaat deels over de wens om een ster te worden? Gezien het genre is de situering echter niet verwonderlijk: in Duitsland trokken de gebroeders Grimm begin negentiende eeuw rond om volkssprookjes te inventariseren.

Al snel wordt Juniper gevangen genomen door een dierentuineigenaar die begrijpt dat je met een pratende eenhoorn veel geld kunt verdienen. Juniper vindt zichzelf in principe ook bijzonder genoeg om tentoongesteld te worden, maar haalt toch opgelucht adem als hij wordt bevrijd door een groepje dierenactivisten die hem uiteindelijk onderbrengen bij popster Gaia Wing, die wel een zangduo met hem wil vormen. Op haar landgoed moet hij leven binnen de begrenzing van het popsterrenbestaan. Hij krijgt een artiestennaam, een gouden ketting en een zonnebril: voortaan heet hij Winny J. Door de bossen draven is er niet meer bij, terug naar huis gaan al helemaal niet.

Dieren van vlees en bloed

Dit deel van het boek – waarin Juniper een plaat opneemt, interviews geeft en optreedt voor publiek – duurt wat lang. Dialoog na dialoog gaat over de begrenzingen die meekomen met faam, waarin Juniper niets begrijpt van de keuzes die de mensen om hem heen nemen. Henry Lloyd (of ja, Daan Remmerts de Vries dus) werpt wel belangrijke vragen op die horen bij onze tijd. Wat moet er gebeuren voordat we dieren als wezens van vlees en bloed zien? Waarom wil iedereen bekend zijn? En hoe gezond is het te leven in een maatschappij waarin iedereen bezig is met zijn imago en dat van een ander?

Het zijn belangrijke vragen die gaan over onze huidige tijd en toekomst, maar de moraal had wat dunner gesmeerd mogen worden. Gelukkig is Juniper daarnaast een geestig en vlot geschreven boek, waardoor je ook weer niet tot je knieën wegzakt in de wijze lessen, maar bovenal getrakteerd wordt op een vermakelijk en melodieus boek geschreven op de huid van de tijd.