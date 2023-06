Ik zie meteen dat dit een opmerkelijke reparatiezaak voor telefoons is. De jongen achter de balie staat in een heuse witte doktersjas een vrouw te helpen. Goed, denk ik, dat uniform zal wel als grapje bedoeld zijn. De vrouw dankt de jongen voor haar nieuwe scherm: „Het lijkt me zo fijn aan jouw werk dat iedereen altijd blij wegloopt.” De jongen in zijn witte jas kijkt haar met een ernstige blik aan: „Ik kan u vertellen mevrouw, het is een lastig gesprek wanneer je iemand moet vertellen dat zijn telefoon is overleden.”

