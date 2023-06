Dit voorjaar natste sinds 2006, maar ‘geen garantie voor probleemloze zomer’

Dit voorjaar was de op een na natste lente van deze eeuw; alleen in 2006 viel meer regen. Door de natte lente is het grondwaterniveau voor het eerst sinds een lange tijd weer op peil. Dit creëert een buffer om de droge zomer tegemoet te gaan, maar is geen garantie voor een zomer zonder watertekort, zegt woordvoerder Jane Alblas van de Unie van Waterschappen vrijdag tegen NRC.

Volgens het weer- en klimaatinstituut KNMI viel in de meteorologische lente (maart, april en mei) vooral in de eerste twee maanden veel regen. Gedurende de drie maanden viel in het land gemiddeld 205 millimeter neerslag, terwijl het langjarig gemiddelde 148 millimeter is. Alleen de lente van 2006 was deze eeuw net iets natter, toen viel 234 millimeter neerslag. Mei begon nat, maar halverwege de maand werd het steeds warmer en droger.

Dat het grondwaterniveau weer op peil is, is erg gunstig, zegt Alblas. „De afgelopen jaren zijn we met een waterachterstand het droogteseizoen in gegaan, dat is nu niet het geval. Ook het IJsselmeer, dat je bij wijze van spreke als onze nationale regenton kan zien, staat wat hoger dan normaal.”

Zuinig omgaan

Maar de natte lente geeft geen garantie voor een zomer zonder extra droogtemaatregelen. „We kunnen de toekomst niet voorspellen; als het deze zomer erg warm wordt, kan al dat aanwezige water weer verdampen – en daar kunnen we dan niks aan doen. We moeten zuinig omgaan met wat er nu gevallen is en die neerslag goed vasthouden en hopen dat er de komende tijd ook nog wat bijvalt.”

Vorig jaar was het zonnigste en droogste jaar ooit; in de zomer van 2022 scheen 17 procent meer zon en viel 40 procent minder regen dan normaal. Vooral de zomer en herfst waren uitzonderlijk warm. Met name de zandgebieden in Noord-Brabant, Limburg, Twente en de Achterhoek worstelden met droogte, omdat deze gebieden hoger liggen dan de rest van Nederland en hier geen wateraanvoer vanuit grote rivieren mogelijk is.

Het KNMI meet sinds 1901 de droogte in Nederland. Het jaar met het hoogste neerslagtekort was 1976 met 361 millimeter. Het neerslagtekort is het verschil tussen de hoeveelheid water die verdampt en de neerslag die valt. Als het neerslagtekort te groot wordt, droogt de grond uit en zakt het grondwaterpeil. In 2018 werd dat record door uitzonderlijke droogte bijna opnieuw bereikt. Gemiddeld valt in Nederland 851 millimeter neerslag per jaar.

