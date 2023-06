De twee inheemse Surinamers die overleden bij protest tegen goudwinning, zijn volgens hun nabestaanden geëxecuteerd

De twee mannen die begin mei overleden bij een protest tegen goudwinning in Suriname, zijn volgens hun familieleden mishandeld en vervolgens standrechtelijk geëxecuteerd. Dat melden de Surinaamse krant De Ware Tijd en nieuwssite Starnieuws vrijdag. De nabestaanden eisen „forensisch onderzoek, desnoods met medewerking van buitenlandse deskundigen. We willen weten wat de doodsoorzaak is.”

Een jarenlang conflict over landrechten ontaardde op 2 mei in geweld. In het dorp Pikin Saron werden Ivanildo Dijksteel en Martinus Wolfjager neergeschoten, volgens de politie in een vuurgevecht. De nabestaanden lieten donderdag tijdens een persconferentie foto’s zien die een ander verhaal ondersteunen. Op één foto ligt Dijksteel op de grond, geboeid maar ongedeerd, op de volgende foto is zijn zwaargehavende hoofd te zien. Bovendien waren de twee slachtoffers ongewapend, zei een advocaat.

Lees ook Verzet tegen goudmijn is inheemse doorbraak in Suriname

De familieleden claimen dat de Surinaamse regering een zorgvuldig onderzoek tegenwerkt. „De staat heeft een poging gedaan de overledenen zo snel mogelijk te begraven door enkele keren financiën aan de familie aan te bieden”, zei nabestaande Melinda Gooding. Daar gaan ze niet in mee. „Al moeten we een jaar wachten”, aldus Gooding. „We willen precies weten wat er is gebeurd.”