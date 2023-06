Componist Kaija Saariaho op 70-jarige leeftijd overleden

Componist Kaija Saariaho is vrijdag op 70-jarige leeftijd overleden in haar woning in Parijs. Dat heeft haar familie bekendgemaakt via Twitter. Saariaho, een toonaangevend componist die zowel populair was bij het grote publiek als critici, had sinds 2021 hersenkanker en zat de laatste jaren van haar leven in een rolstoel. Volgens haar familie leefde ze een „vol leven”.

Waar Saariaho met haar vroegere werk vooral aanzien had in de avant-garde muziekkringen van Finland, groeide zij later uit tot een wereldwijd beroemde componist. Saariaho verdiende haar plaats tussen de meest toonaangevende componisten met haar opera ‘L’amour de loin’, die in 2000 in première ging. Daarvoor had ze haar reputatie al gevestigd met elektro-akoestische werken als ‘Verblendungen’ (1984) en ‘Lichtbogen’ (1986).

Lees ook: Alles is geweldig aan de opera ‘Innocence’

Een van Saariaho’s laatste werken, de opera ‘Innocence’ uit 2020, werd door The New York Times omschreven als „The most anticipated new opera of the year”. Haar familie laat weten blij te zijn dat Saariaho ondanks haar internationale erkenning en populariteit nooit stopte zichzelf uit te dagen en nieuwe richtingen in te gaan. Ze laten weten in deze periode steun te vinden in de „gewaagde, vernieuwende en gevoelige muziek” die ze heeft gemaakt.