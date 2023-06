CIA-baas Burns bezocht China in het geheim om relaties te verbeteren

William Burns, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, heeft vorige maand een geheim bezoek aan China gebracht. Dat melden The Financial Times en internationale persbureaus vrijdag op basis van Amerikaanse overheidsbronnen. Het doel van het bezoek zou zijn geweest om de afbrokkelende relaties met China enigszins te stabiliseren.

Tijdens het bezoek heeft Burns „het belang van open communicatielijnen in inlichtingenkanalen” benadrukt, schrijft The Financial Times. Met name de spionageballon die begin februari in het luchtruim van de VS hing luchtruim zou de Chinees-Amerikaanse relaties hebben bekoeld. Burns is de hoogste Amerikaanse functionaris die sindsdien een bezoek aan China brengt.

Het is niet het eerste geheime bezoek van Burns: in februari berichtte The Washington Post dat de CIA-chef heimelijk in Kyiv sprak met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, en eerder deze week zou hij volgens lokale media stilletjes in Griekenland zijn geweest. FT schrijft dat Burns ook in 2021, voor de Russische inval in Oekraïne, naar Moskou afreisde om tegen een invasie te pleiten.

