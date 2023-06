‘Ziekteverzuim Nederland op hoogste niveau sinds 1996’

Het ziekteverzuim in Nederland lag vorig jaar op 5,6 procent; het hoogste percentage sinds de meting begon in 1996. Dat concludeert verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) donderdag op basis van gegevens van de 50.000 bedrijven die er verzekerd zijn. Gemiddeld zijn Nederlandse werknemers negen dagen per jaar ziek, een dag meer dan in 2021.

Griep en verkoudheid zijn veruit de meest voorkomende redenen voor ziekmeldingen, direct daarna volgen psychische klachten. Met name onder jongvolwassenen is die ontwikkeling volgens de verzekeraar „zorgwekkend”. Die werkgerelateerde psychische klachten komen volgens onderzoeker Markteffect door een verstoorde privé-werkbalans en personeelstekorten. Ruim de helft van de werknemers maakt regelmatig overuren. Dat heeft ook te maken met de hoge uitval, die zorgt dat andere werknemers harder moeten werken.

NN roept werkgevers en werknemers op om „meer aandacht te hebben voor de mentale gezondheid door de werk-privébalans bespreekbaar te maken”. Momenteel doet een tiende van de werkgevers dat, volgens de werknemers. Dat terwijl bijna twee op de drie werkgevers zich zorgen zeggen te maken om één of meer van zijn personeelsleden. Volgens NN zou zo’n cultuurverandering langdurig ziekteverzuim kunnen voorkomen. Daar hebben ook werkgevers belang bij. De onderzoekers concludeerden dat ziekteverzuim Nederlandse bedrijven het afgelopen jaar ruim 27 miljard euro kostte, negen miljard euro meer dan in 2021.

Het verzuim in de zorgsector blijft het hoogst, en steeg van 6,8 naar 7,9 procent. Daarna volgen de bouw (5,3 procent) en de horeca (4,7 procent).