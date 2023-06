Weer explosie bij wisselkantoor Suri-Change in Amsterdam

In de nacht van woensdag op donderdag is er nog een keer een explosief afgegaan bij geldwisselkantoor Suri-Change op de Bijlmerdreef in Amsterdam. Er is schade ontstaan aan het pand, maar er zijn geen gewonden gevallen, zei de politie. Bij verschillende kantoren van Suri-Change in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn al eerder explosies geweest. Ook het pand op de Bijlmerdreef was al meerdere keren het doelwit. Door de vele sloot de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dinsdag alle panden van de Surinaamse keten in Amsterdam voor een half jaar.

Rond half vier ‘s nachts ging weer een explosief af. De recherche doet nog onderzoek en in de nacht hing er lange tijd een politiehelikopter in de lucht.

Het is voor de gemeente nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is met de in opspraak geraakte Suri-Change. Eind maart werden er in het hoofdkantoor in Rotterdam vijf mensen aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen Suri-Change.

Zondagnacht vond ook een ontploffing plaats in een pand van Suri-Change in Den Haag. Zondagochtend vroeg gebeurde dat ook in Rotterdam. Bij beide panden raakte de deur beschadigd.

