Vertel ik mijn dochter dat ik haar hoor seksen?

Lees meer in NRC Magazine #19 Mijn thuiswonende negentienjarige dochter heeft sinds twee maanden een vriend, die zo’n drie keer per week blijft slapen. De twee hebben het leuk en hebben ook regelmatig seks. Dat gebeurt in mijn dochters slaapkamer, die recht boven de mijne ligt, en ik hoor net iets te goed wat ze daar uitspoken. De jongelui nemen er de tijd voor en van een orgasmekloof is zeker geen sprake. Ik had er meteen de eerste keer iets van moeten zeggen, maar heb dat toen niet gedaan. Nu lig ik vaak ’s nachts wakker van het geluid. En het is waar wat ze zeggen: seks van je kind is net zo genant als seks van je ouders. Ik hoest soms nadrukkelijk, ga stampend naar de wc of zet heel hard Netflix op. Het haalt niets uit. Mijn dochter en ik hebben een goede relatie en seks is zeker geen taboe-onderwerp, maar ik weet niet goed hoe ik dit moet aanpakken. Als ik er nu nog over begin, weet mijn dochter dat ik haar en haar vriend al die tijd heb horen seksen. Man, 58 (naam bekend bij de redactie)





Oei, een lastige situatie. Is het mogelijk uw toevlucht te nemen tot een smoes, iets als: meestal val ik meteen in slaap, maar laatst lag ik nog en tijdje wakker en toen bleek me dat het huis wel erg gehorig is, of zoiets? Zodat u die twee maanden als het ware ongedaan maakt? Eventueel kunt u nog zeggen dat u al eerder eens dacht ze te horen. Hoe verschrikkelijk gehorig het is hoeft u niet uit de doeken te doen, dat het gehorig is, is genoeg.

Marjoleine de Vos (66)





Wat fijn dat uw dochter zoveel plezier heeft en dat het ouderlijk huis kennelijk een veilige plek is. Maar het is wel uw huis. En zoals je aan een kind van vier vraagt niet te krijsen en aan een kind van twaalf om de muziek zachter te zetten, zo kun je een negentienjarige best vragen om wat minder luidruchtig te seksen. En dan gewoon net zo direct: kan het wat zachter daar boven? Ja, het is ongemakkelijk, en omdat u niets met het seksleven van uw kind te maken wilt hebben, is het geluid extra indringend. Maar denk de seks weg, dan blijft de geluidshinder over. Daar kun je een volwassen kind, als huisgenoot, prima op aanspreken. Doe er vooral niet te ingewikkeld over. Niets zo cringe als een vader die op kousenvoeten over seks probeert te praten. Dus wacht de eerste de beste geluidsnormoverschrijding af, stamp de trap op en probeer eroverheen te schreeuwen. En als u dat niet durft: oordopjes in doen en wachten tot het ophoudt.

Martine Kamsma (49)





Ik zou deze pleister in één keer lostrekken. Door bijvoorbeeld nonchalant te benoemen dat u af en toe uw dochter en haar vriend hoort als ze de liefde bedrijven, waarna u meteen van onderwerp verandert. Hopelijk blijven jullie dan niet hangen in een ongemakkelijk moment. Dit zeg je liever niet waar anderen bij zijn. Maar misschien juist wel als haar vriend erbij is, zodat ze nog elkaar hebben om het schaamtegevoel te delen. (Een beetje) schaamte is helemaal niet slecht. Mensen zonder schaamte zijn vaak onverdraaglijk. En aangezien seks bij u thuis geen taboe-onderwerp is, hoop ik dat u allen zich hier snel overheen zetten. Uw dochter en haar vriend wisten al die tijd heus wel dat er een mogelijkheid bestond dat u ze zou horen. Zo zijn ze weer een levensles rijker. Hopelijk zullen ze de volgende keer hun liefdeskreten in toom houden.

Süeda Isik (25)

Illustraties Lotte Dijkstra.