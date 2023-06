Verdachte advocaat Inez Weski door rechtbank op vrije voeten gesteld

De rechtbank Rotterdam heeft donderdag het voorarrest van advocaat Inez Weski opgeheven. De raadkamer oordeelt dat er geen grond meer is om haar langer vast te houden.

Het Openbaar Ministerie liet donderdagmiddag weten dat de „ernstige bezwaren” tegen Weski blijven bestaan. Justitie wilde dat de verdachte advocaat vast zou blijven zitten maar de rechtbank vond het voor het onderzoek niet langer nodig haar in hechtenis te houden.

De strafadvocaat (68) werd op 21 april aangehouden en zat al 41 dagen vast. Haar kantoor in Rotterdam en haar woning zijn door justitie doorzocht. Weski werd gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen.

De advocaat zou volgens het Openbaar Ministerie ook berichten hebben doorgespeeld van en naar haar cliënt Ridouan Taghi, die sinds zijn arrestatie in Dubai in 2019 vast zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Tegen hem en vier medeverdachten is vorig jaar levenslang geëist wegens het opdracht geven tot zes liquidaties.

De verdenkingen tegen de advocaat die al ruim veertig jaar in het vak zit, zijn in de zomer van 2022 ontstaan toen een update beschikbaar kwam met ontsleutelde berichten van SkyECC, zo liet het OM dit voorjaar weten. SkyECC was een populaire dienstverlener in het criminele milieu omdat gebruikers meenden dat de versleutelde berichten niet door de politie gelezen zouden kunnen worden.

Gesloten deuren

De zitting waarin de verlenging van het voorarrest donderdag werd besproken, vond achter gesloten deuren plaats. Het is onduidelijk welk bewijsmateriaal justitie tegen Weski heeft en welke onderzoekshandelingen nog moeten worden verricht. Op 12 mei maakten de advocaten van Weski, Fébe Schoolderman en Rob Baumgardt, bekend dat de beperkingen die de officier van justitie aan Weski had opgelegd, zijn opgeheven. De verdachte mocht toen ook met andere mensen contact hebben dan haar advocaten.

De raadslieden van Weski hebben tot nu toe niet gereageerd op de verdenkingen die er bestaan ten aanzien van het handelen van Weski. De advocaten lieten vorige maand weten niet te kunnen reageren op de beschuldigingen. „Cliënte blijft immers gehouden aan de geheimhoudingsverplichting die zij heeft als advocaat ten aanzien van al haar cliënten. De verdediging is daardoor met handen en voeten gebonden en kan niet op de inhoud van de beschuldigingen reageren, niet in de rechtszaal en ook niet daarbuiten”.

Weski is door de Orde van Advocaten inmiddels geschorst als advocaat. De schorsing wordt opgeheven zodra de verdenkingen tegen de advocaat ongegrond blijken te zijn. Taghi heeft nog geen nieuwe advocaat. Hij voert in ieder geval voorlopig zijn eigen verdediging.

Tien dagen voor haar arrestatie verkocht Inez Weski haar advocatenkantoor aan haar zoon, advocaat Guy Weski. Volgens Guy Weski werd er al jaren gewerkt aan de verkoop van de maatschap die opgericht werd door de oudere zus van Inez.

Volgens Weski’s advocaten heeft „de cliënte geen verklaring afgelegd vanwege haar geheimhoudingsplicht en zal ze dit ook niet doen”, zo verklaarden ze donderdagmiddag. „De impact van alles wat er is gebeurd sinds 21 april is groot. Wij vragen iedereen met klem haar privacy te respecteren.”

Dit artikel is aangevuld met de reactie van Weski’s advocaten.