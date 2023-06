Trump zou in geluidsopname eigen verweer in zaak staatsgeheimen onderuithalen

In het strafrechtelijk vooronderzoek naar de staatsgeheime documenten die Donald Trump na zijn presidentschap illegaal zou hebben meegenomen uit het Witte Huis, is een voor hem mogelijk belastende geluidsopname opgedoken. Dat heeft CNN woensdagavond onthuld. De Amerikaanse nieuwszender spreekt van een „belangrijk” bewijsstuk.

In augustus trof de FBI in Trumps privéresort Mar-a-Lago meer dan honderd (deels) vertrouwelijke overheidsdocumenten aan. De oud-president had die de maanden daarvoor niet overgedragen aan het Nationaal Archief, ondanks herhaalde verzoeken hiertoe. Een speciaal aanklager, eind 2022 aangesteld door de minister van Justitie, doet hier onderzoek naar. Deze Jack Smith lijkt spoedig met een aanklacht te komen, speculeren Amerikaanse media.

De geluidsopname zou Trumps belangrijkste verweer in deze zaak onderuit halen, melden de bronnen van CNN die de tape beluisterden. De ex-president heeft meermaals gesteld dat de stukken niet langer het predicaat ‘vertrouwelijk’ of ‘(zeer) geheim’ droegen, omdat hij ze al had vrijgeven. Volgens Trump kon hij als president ‘automatisch’ die classificatie opheffen door dit „alleen maar te denken”.

Het is niet de eerste keer dat Trump zijn eigen verweer onderuit haalt. Toen hij door schrijver-journalist E. Jean Carroll beschuldigd werd van seksueel wangedrag, verweerde hij zich door te zeggen dat ze niet zijn „type” is, maar verwarde hij haar later op een foto met zijn ex-vrouw. Eerder deze maand werd hij in die (civiele) zaak schuldig bevonden.

Aanval op Iran

In de geluidsopname – gemaakt in de zomer van 2021, enkele maanden na zijn vertrek uit het Witte Huis – spreekt Trump over plannen die het Pentagon opstelde voor een mogelijke aanval op Iran. Trump zou zijn toehoorders er graag meer over vertellen, maar zegt dit niet te kunnen doen omdat het memo ‘classified’ is en zijn gasten niet gescreend zijn om zulke stukken in te mogen zien. In het bewuste fragment van zo’n twee minuten lijkt hij het memo voor zich te hebben liggen en is geritsel te horen, alsof de ex-president ermee zwaait.

Door de stukken mee te nemen handelde Trump mogelijk in strijd met de Spionagewet

De opname is gemaakt in Trumps golfclub Bedminster, in de staat New Jersey, tijdens een vergadering over de autobiografie van zijn stafchef Mark Meadows. Daarbij ging het onder meer over de inspanningen van toenmalig voorzitter van de verenigde chefs van staven, generaal Mark Milley, om Trump in diens nadagen in toom te houden. Vanwege Trumps verzet tegen zijn verkiezingsnederlaag van november 2020, was Milley bevreesd dat de president op weg naar de uitgang nog een conflict met Iran zou ontketenen. Hij droeg andere topmilitairen op een eventueel presidentieel bevel hiertoe te negeren, onthulde tijdschrift The New Yorker in juli 2021.

Trump reageerde die zomer furieus op deze tegenwerking vanuit de militaire top. De auteurs van Meadows’ memoires gaf hij graag een andere lezing: niet hijzelf, maar het Pentagon was uit geweest op oorlog met Iran. In Meadows’ boek staat inderdaad een passage over „een rapport van vier pagina’s, opgesteld door Mark Milley zelf. Het bevatte een eigen plan van de generaal om Iran aan te vallen, door grote aantallen troepen te mobiliseren, iets waar hij bij Trump tijdens diens presidentschap meer dan eens op aandrong.”

Vervolgingsbesluit

Volgens CNN is Milley de afgelopen maanden gehoord door speciaal aanklager Smith, evenals mensen die aanwezig waren bij de bijeenkomst in Bedminster. Onder hen is onder meer een communicatiemedewerker van Trump. De federale grand jury die uiteindelijk moet beslissen over eventuele strafrechtelijke vervolging zou de geluidsopname ook al te horen hebben gekregen.

Door de stukken mee te nemen en teruggave aan de archivarissen vervolgens te frustreren, handelde hij mogelijk in strijd met de Spionagewet en met de Presidential Records Act, een archiefwet die werd ingesteld in reactie op het Watergate-schandaal.

De voormalig president klaagt dat deze en andere onderzoeken die naar hem lopen, politiek gemotiveerd zijn nu hij volgend jaar een nieuwe gooi naar het Witte Huis wil doen. In reactie op de onthulling van CNN herhaalde een woordvoerder die aantijging: „Het ministerie van Justitie blijft zich in de presidentsverkiezingen mengen en dit ongefundeerde onderzoek zou stilgelegd moeten worden om niet langer het geld van Amerikaanse belastingbetalers te verspillen aan Democratische politieke doeleinden.”