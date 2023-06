‘That ’70s Show’-acteur Danny Masterson schuldig bevonden aan verkrachting

Acteur Danny Masterson is woensdag door een rechtbankjury in Los Angeles schuldig bevonden aan twee gevallen van verkrachting. Over een derde aanklacht van verkrachting kon de twaalfkoppige jury het niet eens worden. De 47-jarige acteur, vooral bekend van de serie That ’70s Show,, wordt ervan beschuldigd drie vrouwen tussen 2001 en 2003 te hebben gedrogeerd en verkracht bij hem thuis in Hollywood. Masterson ontkent alle aantijgingen.

De acteur werd na het vonnis in hechtenis genomen. Wanneer hij zijn straf te horen krijgt, is nog niet bekend. Dat gebeurt mogelijk tijdens de volgende zitting op 4 augustus.

Masterson is bekend als Steven Hyde uit de televisieserie That ’70s Show, over tieners in de jaren zeventig, die tussen 1998 en 2006 werd uitgezonden en ook in Nederland te zien was op onder andere RTL5 en Netflix. In de serie speelden ook Ashton Kutcher en Mila Kunis.

Gedrogeerd

Volgens de openbaar aanklager heeft Masterson zijn slachtoffers gedrogeerd voordat hij ze verkrachtte in zijn huis in Hollywood. Zijn advocaten ontkennen dat er sprake was van drogering. Eind vorig jaar werd de zaak nietig verklaard, omdat de juryleden het niet eens konden worden. De aanklagers begonnen daarna een nieuwe zaak.

De politie maakte in maart 2017 bekend een onderzoek naar de acteur te zijn begonnen. Dit was zes maanden voor het begin van de #MeToo-beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de nasleep van de beschuldigingen werd Masterson uit het script geschreven van de Netflixserie The Ranch, waarin hij weer samenwerkte met Ashton Kutcher.

Masterson is een belangrijk lid binnen de scientologykerk. Ook de drie slachtoffers zijn voormalige leden van die geloofsgemeenschap. De acteur zou jarenlang zijn positie in de kerk hebben misbruikt om aan zijn straf te ontkomen. De vrouwen verklaarden dat scientology-functionarissen hen vertelden dat wat er met hen gebeurd was geen verkrachting was en hen ontmoedigden om aangifte te doen. De scientologykerk ontkent dit.