Tefaf-directeur stapt op vanwege provocerende tweets

Na ophef over zijn anti-woke tweets is Bart Drenth donderdag per onmiddellijke ingang opgestapt als algemeen directeur van Tefaf. Dat meldt het bestuur van de grote, internationale kunst- en antiekbeurs met een persbericht.

Drenth, die nog geen zes maanden in dienst was, raakte in opspraak na een vrijdag gepubliceerde column van Annie Armstrong op de Engelstalige kunstnieuwssite van Artnet, eigendom van een Duitse uitgever. De columniste schreef over de tweets van Drenth, waarin hij provocerende opvattingen ventileerde over moslims, progressieven, de woke-cultuur en andere gevoelige onderwerpen.

Hidde van Seggelen, bestuursvoorzitter van Tefaf, spreekt van een onvermijdelijk afscheid. „In overleg met Drenth zijn we tot de conclusie gekomen dat hij moest vertrekken. Tefaf is een van de belangrijkste kunsthandelsorganisaties in de wereld. Wij staan open voor alle culturen. De waarden waar wij als organisatie voor staan, laten geen ruimte voor de opvattingen die Drenth verkondigde.”

Tegen columniste Armstrong wilde Drenth geen toelichting geven op zijn tweets. „Mijn Twitter-feed geeft mijn persoonlijke mening weer en ik scheid dit van mijn werk bij Tefaf”, zei de directeur volgens Armstrong.

Drenth heeft zijn account inmiddels afgeschermd voor buitenstaanders. Zijn Nederlandstalige tweets kunnen dus alleen nog worden terugvertaald vanuit het Engels. Hij schreef onder meer: „Net als bij de Iraanse revolutie in 1978 staan linkse wereldverbeteraars hand in hand met jihadisten. Niet wetende dat zij na het succes van de revolutie als eerste zullen sterven.” En: „Echt, je LHTBIQ-rechten worden het best beschermd door met de Palestijnse vlag te wapperen tijdens de Pride-optocht.”

Drenth bekleedde eerder bestuursfuncties bij de Koninklijke Bibliotheek (2009), Paradiso Amsterdam (directeur, en voorzitter van de raad van toezicht tot 2017), Het Nieuwe Instituut: Architectuur, Design en Digitale Cultuur (2013), de Openbare Bibliotheek Amstelland (2018) en Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (2021). Hij gaat zich weer richten op zijn adviesbureau, Bart Drenth Advies.

Van Seggelen spreekt van een „grote les” die hij niet zag aankomen. De verantwoordelijkheid voor uitingen op sociale media ligt volgens hem bij werknemers. Maar als beursorganisatie, kondigt de voorzitter aan, zal Tefaf-richtlijnen voor het gebruik van sociale media moeten opstellen.