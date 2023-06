Ik vind drie vapes in de jaszak van mijn dertienjarige dochter. Ik leg ze naast haar bord op de keukentafel, waar zij een boterham zit te eten. „Hier zijn je vapejes, schat”, zeg ik. „Mam, sorry...” Ik knipoog samenzweerderig naar haar en loop door naar boven.

„Mam?”

Stilte. Dan verontwaardigd: „Die dingen zijn hartstikke slecht voor je, hoor! Hallo?!”

