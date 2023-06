Sinds Duitse burgers de energietransitie voelen, dalen de Groenen in populariteit

Met witte helm op en tegen de achtergrond van een dampende hoogoven speelt minister van Economie en Klimaat Robert Habeck (Groenen) woensdagavond een thuiswedstrijd. Habeck staat op een stoffige parkeerplaats tussen de drie hoogovens van Salzgitter, na Thyssenkrupp het grootste staalconcern in Duitsland, om te zien waar de 1 miljard euro aan subsidie, die hij vorige maand toezegde, terecht zal komen. Met de subsidie moet de staalfabriek worden vergroend en van kolen de overstap maken naar groene waterstof.

Aan Habecks zijde staat de Estse Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson, die waterstof in Europa verkrijgbaar en betaalbaar wil maken. Simson feliciteert Habeck met zijn „indrukwekkende” werk voor de energietransitie in Duitsland, dat „door Russische chantage” los moest komen van Russisch gas. De bestuursvoorzitter van Salzgitter AG glimt van tevredenheid met de financiële bijdrage uit Berlijn. Habeck noemt het de „mogelijk grootste subsidie ooit”, nodig om een „voortouw te nemen in de vergroening van de staalindustrie” en „omdat we het als maatschappij willen”.

De lof die Habeck in Salzgitter van alle kanten krijgt toegewuifd, is voor de Groenen-politicus schaars goed geworden. Geen enkele minister uit het kabinet-Scholz wordt afwisselend zo intens bewierookt en afgekraakt als Robert Habeck. In de eerste maanden na de Russische invasie in Oekraïne was Habeck ieders lievelingspoliticus omdat hij voortvarend de import van Russische fossiele brandstoffen afkapte en bovendien wapens wilde leveren aan Oekraïne. Maar sinds de effecten van de energietransitie ook voor de burger voelbaar worden, daalt Habeck pijlsnel in populariteit. En met de positie van Habeck, die het hoofdproject van de Groenen – Duitsland klimaatneutraal maken – moet verwezenlijken, daalt ook de ster van zijn partij.

Erekwestie

In politiek Berlijn gaat het al weken over weinig anders dan over Habecks verwarmingswet. Volgens het wetsvoorstel moet het in 2024 vrijwel onmogelijk worden om een verwarming op gas of olie in te bouwen; huiseigenaren die een verwarming moeten vervangen moeten dan voor een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet kiezen. Een soortgelijk plan geldt in Nederland vanaf 2026.

De Groenen dalen in de peilingen en liggen inmiddels fors achter de rechts-populistische AfD

Tijdens een coalitieoverleg eind maart bedongen de Groenen bij coalitiepartners SPD en FDP dat de verwarmingswet nog voor de zomer aangenomen zou worden. De Groenen moesten daarvoor veel inleveren: de FDP eiste onder meer de snelle uitbreiding van een aantal snelwegen, en minder strenge normen voor CO 2 uitstoot in de verkeerssector per jaar. In de onderhandelingen tussen SPD, Groenen en FDP was de verwarmingswet het enige punt waaraan de Groenen konden vasthouden.

Mede daarom is het voor de Groenen nu dan ook een soort erekwestie om de wet door de Bondsdag te loodsen. Maar een groot deel van de liberale FDP-fractie verzet zich fel tegen het voornemen, en wil liever, in plaats van dergelijke voorschriften, een CO 2 -heffing.

Bondskanselier Olaf Scholz (SPD) lijkt niet van plan de leiding te nemen en een einde te maken aan de strijd binnen de coalitie; mogelijk ook omdat het Scholz wel goed uitkomt dat Habeck, zijn voorheen zo populaire vicekanselier en vermoedelijk ook toekomstig concurrent voor het kanselierschap, nu flink zakt in de peilingen. Tabloid Bild zette Habeck in de afgelopen weken vrijwel iedere dag op de voorpagina met in dikke chocoladeletters iets over de „belachelijke” of „gênante” of „zuigende” onhaalbaarheid van het wetsvoorstel.

Broodjesknop

Een kabinetscrisis sluimert. De Groenen dalen in de peilingen; met peilingen rond de 13 procent ligt de partij inmiddels fors achter de rechts-populistische AfD. Bij verkiezingen in mei in Bremen leverden de Groenen bijna 6 procent in. Behalve de misère in Berlijn was dat ook te wijten aan het lokaal afschaffen van de zogenaamde ‘Brötchentaste’, de ‘broodjesknop’: een knop op de parkeerautomaat in Bremen waarmee je vijftien minuten gratis mocht parkeren, bedoeld om snel even broodjes te halen.

De ‘Brötchentaste’, zoals ook het debat over de verwarmingen, illustreert goed het conflict tussen de Groenen en beide andere coalitiepartijen. Groenen vinden dat burgers íets kunnen inleveren om de klimaatdoelen te halen. De SPD en de FDP vindt dat voor de burgers alles bij het oude moet blijven, en dat de regering zonder dat iemand het merkt aan wat knoppen moet draaien om dan uiteindelijk in 2045 klimaatneutraal uit de bus te komen.

De Groenen vinden bijvoorbeeld dat je kunt ontmoedigen om binnen de stad in de auto te stappen om broodjes te halen (vandaar de afschaf van de broodjesknop). De FDP vindt dat hard en veel autorijden mogelijk moet blijven, hooguit ooit in een e-auto. Ook de SPD onder Olaf Scholz lijkt te vinden dat door innovaties de klimaatcrisis kan worden afgewend, maar dat de burger daar niet mee moet worden lastiggevallen. Uiteindelijk is er in de coalitie één partij voor wie het klimaat prioriteit heeft, voor de andere twee zijn de klimaatdoelen een bijkomstigheid.

Onverwacht Duits en Italiaans verzet tegen aftocht brandstofauto in Europa

Schoorstenen

Het verwarmingsplan van Habeck strandt, behalve vanwege de ideologische verschillen tussen de coalitiepartijen, ook omdat niet duidelijk wordt hoe huishoudens de overstap naar een warmtepomp moeten financieren. Behalve de warmtepomp moet immers ook de isolatie van het huis worden geregeld, en, zo oordelen deskundigen, zijn er te veel slecht onderhouden en slecht geïsoleerde woningen in Duitsland om de overstap voor alle 40 miljoen huishoudens te bekostigen – ook al zegt het ministerie van Habeck dat het haalbaar is. De hoge kosten voor de warmtepomp en voor het plan bevestigen een cliché over de Groenen, dat het een partij is voor welgestelde hoogopgeleiden – en dat is koren op de molen van de Bild-lezers.

Tussen de schoorstenen in Salzgitter erkent Habeck dat zijn opdracht daar relatief eenvoudig is – ook al gaat het om een grote investering in een transitie naar een brandstof (waterstof) die nog amper verkrijgbaar is „Hier gaat het om één bedrijf, om deze paar schoorstenen”, aldus Habeck met een gebaar naar de horizon. Salzgitter is verantwoordelijk voor 1 procent van de Duitse CO 2 uitstoot, de hele Duitse staalindustrie staat voor 7 procent. Verwarmingen zijn in Duitsland verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de hele CO 2 uitstoot. „Maar die verwarmingen”, aldus Habeck „gaat miljoenen Duitse huishoudens aan. Dus ja, het is beduidend ingewikkelder om die klimaatneutraal te maken.”