Rutte ijvert op Europese top voor steun aan Oekraïne

Nederland levert niet alleen zelf steun aan Oekraïne, maar speelt ook achter de schermen een opvallende rol in de vorming van telkens nieuwe coalities om de levering van steeds geavanceerdere wapensystemen op touw te zetten.

„Ik heb in de afgelopen vijftien maanden gezien dat Nederland te klein is om zelfstandig dingen tot een doorbraak te krijgen, maar we zijn weer te groot om het niet te proberen”, zei premier Rutte in de marge van een top van een kleine vijftig Europese regeringsleiders donderdag in Moldavië.

In gesprekken achter de schermen moet je altijd blijven doorpraten, zei hij. „Net stoppend op het moment dat mensen echt geïrriteerd over je raken.” Je moet steeds weer de vraag opwerpen „zou het niet beter zijn als …” Als mensen echt boos worden, dan moet je stoppen. „En dan ga je ze een paar dagen later toch weer bellen. Tot nu toe is het altijd gelukt.”

Zo is het gelukt om pantserhouwitsers te leveren en het verzet tegen de levering van moderne Leopard 2-tanks weg te masseren. Nu wordt de levering van F-16-gevechtsvliegtuigen voorbereid door alvast Oekraïense piloten op te leiden – in het internationale debat over de F-16 speelt Nederland ook een prominente rol. Op de top in Moldavië sprak Rutte over de trainingen, die deze zomer moeten beginnen, met de Deense premier Mette Fredriksen en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De F-16-coalitie bestaat daarnaast uit onder andere België, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Op de vraag of die landen ook vliegtuigen willen leveren, gaf Rutte een ontwijkend antwoord dat een kijkje bood op zijn aanpak: „We proberen dat woord te voorkomen [...] maar je doet het niet uit tijdverdrijf. Je laat die discussie een beetje liggen en gaat ervan uit dat die zich in de goede richting ontwikkelt de komende weken en maanden.”

Nieuwe Patriot-coalitie

Inmiddels wordt er ook gewerkt aan een nieuwe Patriot-coalitie. Nederland leverde, in samenwerking met Duitsland en de Verenigde Staten, al delen van het luchtverdedigingssysteem, evenals raketten. De levering van luchtafweer moet uitgebreid worden, zei Rutte, die er nog eens op wees dat het systeem in Kyiv zeer succesvol is in het afvangen van Russische raketten. „Er zijn natuurlijk meer landen die Patriots hebben en die nog niet leveren.” Welke landen hij op het oog heeft wilde hij niet kwijt. „Dat is druk [uitoefenen] in het openbaar en dat werkt nooit.”

De Europese regeringsleiders waren in Moldavië voor een tweede bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap, een nieuw Europees overleg dat het licht zag na de Russische inval in Oekraïne. De eendaagse top in het kleine buurland van Oekraïne was vooral bedoeld om Oekraïne te steunen in zijn strijd tegen de Russische agressie en Moldavië te steunen in zijn streven zich aan Russische invloed te ontworstelen en lid te worden van de EU.

Rutte was, net de leiders van Moldaviës buurlanden Oekraïne en Roemenië, gevraagd de top toe te spreken. Waarom hem die eer te beurt viel, zei hij niet te weten.

Rutte onderstreepte dat de Europese leiders de verantwoordelijkheid hebben zich in te zetten voor vrijheid en Moldavië en Oekraïne moeten blijven steunen. De steun aan Kyiv moet, zei Rutte, óók overeind blijven als het straks een keer tegenzit in de oorlog.

„We weten dat er tegenslagen zullen zijn, zoals in elke oorlog. Vooral op die momenten moet Oekraïne weten dat het op ons allen kan rekenen. Op die momenten moet het antwoord zijn: meer humanitaire hulp, niet minder. Meer financiële hulp, niet minder. Meer militaire hulp, niet minder.” In een toelichting voor Nederlandse journalisten voegde hij nog toe: „En ik zal zonder verlies aan inzet en energie hiervoor blijven pleiten.”

