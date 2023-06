Plastictop: leidt politieke consensus tot concrete actie?

Een vuilniswagen vol plastic afval die elke minuut in de oceanen belandt. Of neem de 350 miljoen ton plastic afval, gelijk aan het gewicht van 350 miljoen auto’s, die jaarlijks op wereldschaal wordt geproduceerd. Zulke even tot de verbeelding sprekende als schokkende beelden dienen als herinnering om mensen wakker te schudden over de omvang en de ernst van het plasticdilemma.

Want gaan we als beschaving op dezelfde voet door als de afgelopen eeuw, zo voorspelt het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, dan bereiken we tegen 2060 het duizelingwekkende aantal van meer dan een miljard ton plastic per jaar. Hoe goedkoop en nuttig plastic als materiaal ook is, het verwoest de planeet. En daarom moet worden ingrepen, zo lijkt de consensus op politiek niveau. Om die reden zit een commissie van de Verenigde Naties sinds maandag in Parijs bijeen om te werken aan een verdrag dat een einde moet maken aan de wereldwijde plasticvervuiling.

Maar de vraag blijft of die eensgezindheid ook leidt tot concrete actie. Ruim tweeduizend afgevaardigden van 175 landen die aan de onderhandelingen deelnemen, hopen te komen tot een eerste internationale verdrag om plasticvervuiling terug te dringen. De besprekingen van deze week zijn de tweede van vijf ronden die tegen het einde van 2024 moeten leiden tot een definitief akkoord.