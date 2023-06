‘Nog lekkerder werd het met gravad lax’

We begonnen bij het recept voor maisfritters meteen te watertanden. Onze vroegste herinnering aan mais in een gerecht is een zoetige maissoep met losgeklopt ei. Dat was een bijzondere smaakervaring bij Lee Ho Fook (Londen) in de jaren 70. Het was het eerste Chinese restaurant in het Verenigd Koninkrijk met een Michelinster. Zouden Jannekes maisfritters en -bouillon die smaakervaring terug kunnen brengen? Alle ingrediënten hadden we, behalve de groene chilipeper; die werd vervangen door een jalapeño. We gingen uit van twee maiskolven. Pureren ging prima met de staafmixer en een proefbaksel leerde ons dat er wel een extra theelepeltje zout bij kon. Heerlijk was het met een likje limoen-zure room. Nog lekkerder werd het toen we dat combineerden met gravad lax. Daarna enige uren bouillon getrokken van de lege maiskolven, een prei, een wortel, en stengels van een venkelknol. De maisfritters van Janneke houden we erin, en toen we een losgeklopt ei aan de gezeefde bouillon toevoegden, waren we weer even terug bij Lee Ho Fook.

