Massaontslag bij VDL Nedcar: 1.800 medewerkers weg

VDL NedCar schrapt ongeveer 1.800 banen. De autofabriek in Born heeft donderdag bekendgemaakt van twee ploegendiensten naar één te gaan, waardoor voor duizend werknemers en achthonderd uitzendkrachten geen plek meer is. Voor november moet het massaontslag plaatsvinden.

De onrust was de afgelopen tijd groot bij Nedcar-personeel. Donderdag kondigden vakbonden ook aan dat de werknemers van de fabriek 24 uur het werk zouden neerleggen. Het was inmiddels de zesde keer dat de bonden een stakingsdag uitriepen.

De vakbonden eisten van de directie een verbeterd sociaal plan in de aanloop naar de verwachte ontslagronde. De oorzaak daarvan was een contract met autofabrikant BMW dat begin volgend jaar afloopt en niet wordt verlengd. De voorbije weken werden ook buiten de vakbonden om stakingen georganiseerd. Bij Nedcar werken op dit moment nog 3.950 mensen. Vanaf november zijn dat er 2.100, en mogelijk volgen er nog meer ontslagen.

VDL Nedcar-directeur John van Soerland zegt in een verklaring dat de bedrijfstop „ontzettend hard [heeft] geknokt” om de productie na het aflopen van het BMW-contract op peil te houden. „Dat is ons tot nu toe niet gelukt. Uiteindelijk is de tijd – door turbulente omstandigheden op de automarkt – te kort gebleken om de hele populatie aan het werk te houden. Wij balen daarvan en naar onze medewerkers die hun baan gaan verliezen spijt ons dat.”

