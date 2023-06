Kolkende rook tussen de wolken boven Noord-Amerika

Hoe dreigend en donkergrijs regenwolken er vanaf de aarde ook uit kunnen zien, op satellietfoto’s vanuit de ruimte zijn ze steevast hagelwit. Daarom is het opmerkelijk dat er boven Canada toch een grote veeg grijze wolken lijkt te hangen. Het zijn dan ook geen regenwolken, maar rookwolken, veroorzaakt door grootschalige bosbranden die het westen van Canada al ruim een maand teisteren.

In de regenschaduw van de Canadese Rocky Mountains liggen van nature droge gebieden die in het vroege voorjaar een verhoogd risico op bosbranden kennen. In een korte periode is dan het winterse sneeuwdek al gesmolten maar zijn kruiden en bomen nog niet uitgelopen. De dorre bosbodem is nog kaal en kwetsbaar.

Dit jaar viel deze brandgevoelige droge periode ongelukkigerwijs samen met ongewone weersomstandigheden, met hoge temperaturen en veel wind. Daardoor konden kleine, kortstondige brandjes uitgroeien tot enorme vuurzeeën die wekenlang bleven branden. In de maand mei is zo meer dan een miljoen hectare bos in de as gelegd.

Door de hitte van de vuren ontstonden sterke opstijgende luchtstromen waardoor af en toe ook zogeheten pyrocumulonimbi ontstonden. Dat zijn de karakteristieke paddenstoel- of aambeeldvormige onweerswolken, maar dan hoofdzakelijk bestaand uit roetdeeltjes in plaats van ijsdeeltjes en waterdamp. Deze wolken injecteerden de rook als het ware in de stratosfeer, waardoor die werd meegenomen door de straalstroom.

Satellietbeelden van NASA laten zien dat de rook zich in grote slierten over hele Noord-Amerikaanse continent verspreidden. Er ontstonden ware „rivieren van rook” temidden van de normale wolkensystemen, zoals dat ook op bovenstaande foto genomen op 20 mei 2023 te zien is. Op een hoogte van tientallen kilometers leidde dat niet tot voor mensen gevaarlijke luchtvervuiling, maar op de grond was de roet in de lucht tot diep in de Verenigde Staten wel merkbaar aan de wazige lucht en de rode zonsondergangen.

Volgens meteorologen in dienst van NASA is het niet ongewoon dat de rook van bosbranden af en toe op satellietopnamen te zien is, maar tegelijk komt het zelden voor dat ze zo langdurig aanwezig blijft en zich over zo’n groot gebied verspreidt.