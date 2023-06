John Heitinga blijft niet aan als trainer van Ajax

John Heitinga vertrekt als trainer bij Ajax. Zijn tijdelijke trainersklus wordt door directeur voetbalzaken Sven Mislintat niet verlengd, meldt de club donderdag. De clubleiding wil Heitinga niet langer houden omdat hij er niet in slaagde om Ajax naar de landstitel of de bekerwinst te loodsen. „Ajax moet nu een meer ervaren trainer voor de groep hebben.” Heitinga is de tweede in korte tijd die het veld ruimt bij Ajax: eerder deze week maakte algemeen directeur Edwin van der Sar bekend op te stappen.

De 39-jarige oud-speler Heitinga stapte halverwege het seizoen als trainer over van Jong Ajax naar het eerste elftal, als opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. Hij aarzelde op dat moeilijke moment om in te stappen, als relatief onervaren trainer, maar zou zijn overgehaald door Van der Sar en directielid Maurits Hendriks.

Aanvankelijk leek Heitinga Ajax uit een dal te trekken: de eerste zeven competitie- en bekerwedstrijden onder zijn leiding wonnen de Amsterdammers. Maar een nederlaag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord was een kantelpunt, daarna ging het vooral bergafwaarts. De bekerfinale ging verloren tegen PSV en een week later volgde ook in de competitie een nederlaag tegen de club uit Eindhoven. Uiteindelijk werd Ajax achter Feyenoord en PSV derde in de Eredivisie en doen de Amsterdammers mee aan de voorrondes van de Europa League - al leek deelname aan de Conference League door het verlies tegen FC Twente ook nog even een realistisch scenario. Wie Heitinga gaat opvolgen, is nog niet bekend.

