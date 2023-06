Prijzen met 6,1 procent gestegen, met name door duurdere boodschappen

De prijzen lagen afgelopen maand in Nederland 6,1 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag bekendgemaakt. Daarmee is de inflatie weer iets hoger dan in april; toen was die 5,2 procent.

Met name boodschappen zijn duurder geworden; de prijzen van voedingsmiddelen lagen 12,8 procent hoger dan vorig jaar. Energie werd daarentegen 18,5 procent goedkoper. Lange tijd was juist energie de grote aandrijver van de hard stijgende inflatie, vooral door de oorlog in Oekraïne, maar sinds september 2022 zijn de energieprijzen weer aan het dalen.

De lonen stegen minder hard dan de prijzen van consumentenproducten. In mei lagen de salarissen gemiddeld 5,7 procent hoger dan een jaar eerder. De afgelopen maanden staakten vakbonden veelvuldig voor een hoger salaris, onder meer zodat hun leden de gestegen levenskosten bij zouden kunnen benen. Later op donderdag worden de Europese inflatiecijfers bekend.

