In Parijs werd Lionel Messi nooit de ster die hij bij FC Barcelona was

Er werd al weken over gespeculeerd en donderdag kwam het beslissende woord: Lionel Messi vertrekt na dit seizoen bij Paris-Saint-Germain, zo maakte trainer Christophe Galtier bekend. Zaterdag speelt de 35-jarige Argentijnse topvoetballer de laatste wedstrijd van het seizoen bij PSG, waarna de Parijse club als kampioen van de Franse competitie Ligue 1 gehuldigd zal worden. Hierna komt een einde aan de tweejarige loopbaan in Parijs van de man die wordt beschouwd als de beste voetballer ter wereld. Maar het waren geen jaren waar Messi met veel trots op terug zal kijken.

Al vanaf het begin was het duidelijk dat het hart van Lionel Messi niet in Parijs ligt. De aanvaller wilde eigenlijk bij FC Barcelona blijven, de club waar hij sinds 2000 speelde – eerst als jeugdspeler en sinds 2004 bij het eerste elftal. Maar door regels van de Spaanse competitie La Liga kon de Catalaanse club niet aan Messi’s salariseisen voldoen. 50 procent van zijn salaris wilde de Argentijn wel inleveren, maar toen bleek dat het niet genoeg was, klapten de onderhandelingen. Met tranen in zijn ogen – en in die van vele supporters – nam hij afscheid.

Het steenrijke PSG zag een kans. Dat haalde Messi binnen voor een salaris van zo’n 30 miljoen euro per jaar – overigens beduidend minder dan hij in Barcelona kreeg. De Qatarese eigenaren van de club hoopten met de superster eindelijk de Champions League te kunnen winnen – iets wat PSG nog nooit voor elkaar kreeg. Zo ontstond, in elk geval op papier, een sterrenteam met onder anderen de Franse topscorer Kylian Mbappé en de Braziliaanse international Neymar.

Het aanvalstrio wist PSG tweemaal op rij landskampioen te maken. Maar in Frankrijk wordt het als gegeven gezien dat PSG, veruit de rijkste club van het land, met die titel naar huis gaat. Zoals trainer Galtier onlangs zei op een persconferentie: „Een catastrofaal seizoen voor PSG is als zij geen landskampioen wordt.”

Dat pas op de 37ste speeldag duidelijk werd dat PSG (met een budget dat tien keer zo groot is als dat van RC Lens, dit seizoen de nummer twee van Frankrijk) zou winnen, wordt dan ook gezien als een blamage. En in het toernooi om de Coupe de France lukte het de Parijse club niet ver te komen – voor het tweede jaar op rij lag PSG er vroegtijdig uit. De heilige graal, winst in de Champions League, bleek al helemaal onbereikbaar. PSG schopte het net als vorig seizoen niet verder dan de kwartfinale.

Sommigen leggen voor de tegenvallende prestaties de schuld bij Messi, die „een voetbalgenie in verval” zou zijn. Anderen stellen dat coaches Mauricio Pochettino en daarna Christophe Galtier het niet lukte van de sterke individuen een sterk team te maken. Duidelijk is in elk geval dat het rommelt in Parijs, zowel op het veld als daarbuiten. Vooral het seizoen 2022-2023 gaat de boeken in als een bijzonder tumultueus jaar, getekend door omstreden opmerkingen, botsende ego’s en een groeiende afkeer tegen de Qatarese eigenaren van de club.

Trollenlegers en een ego-oorlog

Het onheil begon half augustus al, toen aanvaller Mbappé tijdens een wedstrijd tegen Montpellier een strafschop miste. In de tweede helft eiste Neymar bij een volgende penalty de bal op – tot grote onvrede van Mbappé. Het kwam tot een woordenwisseling en boze blikken op het veld; na de wedstrijd zouden ze ook nog geruziet hebben in de kleedkamer waarbij het zo hoog opliep dat de twee sterspelers uit elkaar gehaald moesten worden.

In september haalden Mbappé en coach Galtier de woede op de hals met een grap over duurzaamheid. De club had kritiek gekregen omdat de selectie met een privéjet van Parijs naar Nantes was gevlogen (een afstand die in minder dan twee uur is af te leggen met een hogesnelheidstrein). In reactie hierop grapte Galtier bij een persconferentie dat zijn spelers de volgende keer „met een blowkart” zouden reizen. Mbappé vond het zichtbaar hilarisch, maar klimaatbewust Frankrijk sprak van een onverantwoordelijke opmerking en bagatellisering van de klimaatcrisis.

Een maand later stond Mbappé opnieuw in de schijnwerpers toen uitlekte dat „de hoeksteen van PSG” wilde vertrekken uit onvrede over het Qatarese management in Parijs. Mbappé zelf ontkende, maar omdat hij vorig jaar ook al op het punt stond om te vertrekken naar Real Madrid was het wantrouwen snel gevoed. De storm was nog niet gaan liggen toen de Franse nieuwssite Médiapart later in oktober onthulde dat PSG tussen 2018 en 2020 een trollenleger had ingezet om tegenstanders van de club online aan te vallen en te intimideren. Ook Mbappé was doelwit geweest, vanwege de geruchten over zijn aanstaande vertrek.

In februari werd PSG vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League. Naderhand zou Mbappé zijn teamgenoten hebben bekritiseerd dat zij niet goed genoeg sliepen en aten. In de Franse pers werd gefluisterd dat die opmerking vooral bedoeld was aan Neymar, die overigens niet veel later geblesseerd uitviel. Voetbalanalisten spraken van „een ego-oorlog in de kleedkamers”.

Begin maart kwam de club opnieuw negatief in het nieuws, toen de Marokkaans-Spaanse verdediger Achraf Hakimi werd aangeklaagd voor verkrachting. PSG deed een verklaring uitgaan waarin de club steun uitspreekt aan Hakimi – wat ook weer leidde tot kritiek. En in april kwam trainer Galtier opnieuw onder vuur te liggen toen onthuld werd dat hij racistische uitlatingen had gedaan toen hij werkte bij OGC Nice – hij zou hebben geklaagd dat er bij die club te veel „zwarten en moslims” speelden. Zowel Hakimi als Galtier ontkent schuld.

Waarschijnlijk de meest besproken polémique van het jaar draaide om Messi zelf. In mei werd hij twee weken geschorst omdat hij zonder goedkeuring naar Saoedi-Arabië was gereisd voor een reclamecampagne – en daarvoor een training miste. Dit was waarschijnlijk het moment waarop de breukjes die al bestonden in de relatie tussen de Argentijn en zijn club, veranderden in scheuren. Messi bood zijn excuses aan en mocht na een paar dagen weer meetrainen, maar tegelijkertijd lekte uit dat hij in onderhandeling was met een Saoedische club.

Ook op de tribunes was het dit jaar onrustig. Al jaren is er frictie tussen de directie en de supporters van de club, die PSG beschouwen als volksclub en de Qatarese eigenaren betichten enkel aan geld te denken. In mei kwam dit tot een hoogtepunt, toen de harde kern Collectif Cultras Paris (CUP) bekendmaakte voorlopig geen wedstrijden meer bij te wonen. De supporters zijn namelijk woedend over het voornemen om het stadion Parc des Princes in te ruilen voor het Stade de France. Waar de supporters waarde hechten aan ‘hun’ Parc des Princes, ziet PSG dollartekens bij de gedachte in het bijna twee keer zo grote Stade de France te kunnen spelen.

Geen kampioensviering

Onder fans is ook onvrede ontstaan over de vermeende sterallures van Messi en Neymar, die meermaals werden uitgefloten bij wedstrijden – bij Messi vooral na zijn ongeoorloofde tripje na Saoedi-Arabië. De meest recente steen des aanstoots was de keuze van de (nog altijd geblesseerde) Neymar om niet aanwezig te zijn bij de beslissende wedstrijd vorig weekend, maar wel naar Monaco te reizen voor een pokertoernooi en een Formule 1-race.

Duidelijk is dat Paris Saint-Germain met het vertrek van Messi van gezicht zal veranderen. De Argentijn gaat mogelijk naar Saoedi-Arabië, waar hem een jaarsalaris van 360 miljoen euro zou zijn voorgesteld, of terug naar Barcelona of naar de Verenigde Staten. En er verandert meer: de bazen van PSG zouden ook van Neymar af willen, aldus de Franse nieuwssite RMC Sport. Van het sterrentrio blijft Mbappé over – maar ook hij ligt geregeld in de clinch met de directie en heeft al duidelijk gemaakt dat hij, als zijn contract afloopt in 2024, wil vertrekken.

Het turbulente seizoen komt dit weekend tot een einde, maar voor groot feest is geen ruimte, zo maakte trainer Galtier donderdag bekend. De kampioensviering is geannuleerd omdat er ernstige zorgen zijn over de gezondheid van reservedoelman Sergio Rico, die afgelopen zondag zwaar gewond raakte na een val van een paard. Galtier: „Het is een moeilijke week.”