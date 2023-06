Hoe Rotterdamse moeders hun zoons weghouden van het snelle drugsgeld

Explosieven aan deuren hangen, drugs uit zeecontainers halen: in Rotterdam worden jongens geronseld voor het uitvoeren van dit soort criminele activiteiten. Terwijl de gemeente zoekt naar oplossingen, zag Sheila Kamerman hoe een groep moeders probeert te voorkómen dat jongeren überhaupt in de criminaliteit belanden.

Lees ook dit artikel van Sheila Kamerman: In de Rotterdamse wijk Pendrecht spreken ‘Onwijze moeders’ over hangjongeren, straatintimidatie en explosies.

En dit artikel van haar en Bram Endedijk: De loopjongens van de Rotterdamse drugscriminelen willen geen loser zijn.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.