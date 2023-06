Gerard Sanderink geschorst als bestuurder Strukton en Oranjewoud, raakt zeggenschap over aandelen kwijt

Gerard Sanderink wordt geschorst als bestuurslid van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam donderdag bepaald. Alle Oranjewoud-aandelen die Sanderinks investeringsbedrijf bezit, staan vanaf nu onder beheer van een advocaat, met uitzondering van één aandeel.

„Volgens de Ondernemingskamer zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van beide vennootschappen”, staat in een persbericht over de uitspraak. „Hun toestand maakt dat de gevraagde onmiddellijke voorzieningen moeten worden getroffen.”

In maart werd Sanderink al tijdelijk geschorst, een maand later verzocht de raad van commissarissen van Strukton en Oranjewoud om hem voor onbepaalde tijd op afstand te zetten. „Voor rust en stabiliteit van de onderneming is een langere schorsing van de heer Sanderink als ceo noodzakelijk”, schreef het bestuur van beide bedrijven.

De Ondernemingskamer ging ook mee in een verzoek van het bedrijfsbestuur om de gang van zaken bij Strukton en Oranjewoud sinds 2019 te laten onderzoeken. Dat onderzoek komt er, maar wie het gaat uitvoeren is nog niet bekend.

Russische maffia

Op de zitting vorige week woensdag voerde Sanderink zelf het woord – een advocaat had hij niet kunnen vinden. Hij wraakte de rechters tevergeefs met een betoog over fraude in Spanje en maffia in Rusland. Een dreiging uit Rusland was ook al een thema in een mail die Sanderink van tevoren stuurde aan onder meer journalisten en Tweede Kamerleden.

Eerder schorste de Ondernemingskamer Sanderink al als bestuurder van IT-bedrijf Centric, om soortgelijke redenen. „De gebeurtenissen afgelopen tijd geven aanleiding te twijfelen aan het vermogen van Sanderink om rationele beslissingen te nemen”, zei de rechter toen.

