Eigenaar van Nederlands bedrijf gearresteerd voor overtreden Sanctiewet 

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag een verdachte aangehouden voor het overtreden van de Sanctiewet. De dienst verdenkt een 73-jarige man uit Oegstgeest – bestuurder van een niet nader genoemde onderneming – er onder meer van dividend te hebben uitgekeerd aan een gesanctioneerd Russisch bedrijf.

De FIOD begon met het onderzoek na een melding van de douane. De bestuurder zou een paar jaar geleden – nog voor de oorlog in Oekraïne – aandelen van zijn onderneming hebben overgedragen aan een Russisch bedrijf. Al vóór die aandelenoverdracht stond de eigenaar van de Russische firma op de Europese sanctielijst.

De Nederlandse bestuurder zou binnen een half jaar opnieuw aandelen hebben overgedragen, waardoor de Rus een meerderheidsbelang in de Nederlandse firma kreeg – een overtreding van de Sanctiewet. Het geld dat de verdachte ontving voor deze aandelen, zo stelt de FIOD, had bevroren moeten worden. „Voor zover bekend is dit niet gebeurd.”

Zelf ook op Europese sanctielijst

„Recentelijk” werd het Russische bedrijf zelf ook op de Europese sanctielijst geplaatst. Daarna zou de onderneming van de 73-jarige verdachte dividend hebben uitgekeerd aan een dochteronderneming van het Russische bedrijf, in totaal zo’n 19 miljoen euro. Ook „het uitkeren van dividend dat uiteindelijk toekomt aan een gesanctioneerd bedrijf” is volgens de FIOD een overtreding van de Sanctiewet.

De FIOD vermeldt niet of de dividenduitkering voor of na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne plaatsvond. De dienst wil ook niet zeggen hoeveel geld de Nederlandse ondernemer jaren geleden voor zijn aandelen heeft gekregen en evenmin in welke sectoren de bedrijven actief zijn.

De woning en twee bedrijfspanden (in Haarlemmermeer en Den Haag) van de verdachte zijn doorzocht. Daarbij is zowel fysiek als digitaal bewijs ingenomen. De bestuurder is verhoord en weer vrijgelaten, maar hij is nog altijd verdachte.