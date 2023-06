De Nederlandse Maria Warenberg staat in de finale van een van de belangrijkste muziekconcoursen ter wereld

De Nederlandse mezzosopraan Maria Warenberg (27) staat in de finale van de Belgische Koningin Elisabethwedstrijd en dat is behoorlijk bijzonder. In de finale van de Elisabethwedstrijd, een van de hoogst haalbare klassieke muziekconcoursen ter wereld, heeft sinds 2010 geen Nederlander meer gestaan. Pianist Hannes Minnaar won toen de derde prijs. De laatste keer dat er een Nederlandse vrouw in de finale stond was zelfs in 2000; mezzosopraan Margriet van Reisen won toen de zesde prijs.

„Supergoed” voelt Warenberg zich donderdagochtend aan de telefoon op een wandeling door Brussel. „Ik heb vanaf het begin gedacht: als ik in de eerste ronde sta, is het al een feestje. En nu is het alleen maar een groter feestje.” Het gevoel dat het goed ging had ze al wel, en „natuurlijk, als je meedoet aan een wedstrijd zit de finale in je hoofd, maar dat ik er ook echt in sta, kan ik nog steeds niet geloven hoor. Ik knijp mezelf nog.”

De Koningin Elisabethwedstrijd in Brussel bestaat sinds 1937 en wisselt tegenwoordig vier disciplines (viool, piano, cello, zang) per jaar af. Beroemd geworden eerdere winnaars waren bijvoorbeeld violisten David Oistrach (in de eerste editie) en Vadim Repin, en pianisten Vladimir Ashkenazy, Severin von Eckardstein en Boris Giltburg. Maar op de Elisbethwedstrijd tellen niet alleen de eersteprijswinnaars. Alle finalisten krijgen de titel laureaat, waaraan concerten verbonden zijn. Prijzengeld is al te winnen vanaf de zesde plaats (8.000 euro, oplopend tot 25.000 euro voor de eersteprijswinnaar). Vorig jaar haalden de Nederlanders Anton Spronk en Ella van Poucke allebei nog de halve finale in de cello-editie, het jaar ervoor lukte dat Aidan Mikdad bij de pianisten. Maria Warenberg was dit jaar één van de 68 kandidaten die geselecteerd werden voor de eerste ronde. In de finale staat ze tussen de laatste twaalf.

Maria Warenberg in de halve finale van de Elisabethwedstrijd.

Een enorm platform

Over het nut van concoursen en de ‘winbaarheid’ van muziek en kunst kun je discussiëren. Warenberg heeft voor haar aanmelding goed nagedacht over wat ze uit de wedstrijd wil halen. „De Elisabethwedstrijd is enorm prestigieus, een van de topconcoursen van de wereld. Überhaupt de eerste ronde halen was al een droom die uitkwam. Je staat tussen zulke supergoede zangers hier. Maar het is naast een wedstrijd vooral een groot platform waar je je kunt laten zien als jonge zanger. Ik vind het belangrijk dat ik hier mijn programma zelf kan uitkiezen en dat ik op dat enorme platform kan laten zien: ‘kijk, dit is Maria’. Dat is heel veel belangrijker dan winnen.” De timing met haar afstuderen aan de Dutch National Opera Academy dit jaar valt extra goed.

De finale van de Elisabethwedstrijd begint op donderdag en is over drie avonden uitgesmeerd. Warenberg zingt zaterdagavond en is dan de tweede kandidaat. Ze zingt muziek van Mozart, Haydn, Mahler, Massenet en Rossini. „Ik heb een mix gemaakt van muziek die ik goed ken en muziek die ik altijd nog eens wilde doen. Daarmee kom ik in een fijne focus.” Daar zal ze in de finale op bouwen. En op energie. „Ik geloof in energie. Als je positieve energie uitstraalt, of überhaupt voelt, dan krijg je dat ook terug.”

Maar nu zit ze nog in de stilte voor de storm, met af en toe een orkestrepetitie, maar ook nog tijd om „lekker wat energie te stoppen in sporten, wat te mediteren en buiten op een bankje te zitten en daar in alle rust de muziek nog eens door te nemen.” Dat is precies zoals ze zich ook zou voorbereiden op een concert, want „daar verschilt een wedstrijd niet zo veel van voor mij. Je wil bij allebei gewoon goed zingen.”

De finale van de Koningin Elisabethwedstrijd in Bozar in Brussel wordt live uitgezonden op televisiezender Canvas en radiozender Klara. Het wordt ook (gratis) online gestreamd. Maria Warenberg zingt zaterdagavond 3/6 rond 20:45. Info: in Bozar in Brussel wordt live uitgezonden op televisiezender Canvas en radiozender Klara. Het wordt ook (gratis) online gestreamd. Maria Warenberg zingt zaterdagavond 3/6 rond 20:45. Info: koninginelisabethwedstrijd.be