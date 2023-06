Dat-ie van z’n luie reet afkomt en een keer wat gaat zien , dát vraagt Peter Pannekoek van de kijker

Wie kent het programma Kunst... omdat het moet nog, van de Tros. In 1995 werd het voor het eerst uitgezonden, direct na een aanscherping van de Mediawet in 1994 en 1995. Alle omroepen moesten een kwart van hun zendtijd besteden aan programma’s met of over cultuur. De Tros ruimde er de zondagavond voor in, op zo’n krankzinnig laat tijdstip dat er gegarandeerd geen mens zou kijken, al hadden ze met zo’n programmatitel geeneens moeite hoeven doen kijkers weg te jagen.

Iets van die vibe van verplichting voelde ik bij Waarom gaan we niet vaker? van Peter Pannekoek woensdagavond. De cabaretier probeert in een knap kwartiertje de kijkers lekker te maken voor de podiumkunsten. Hij laat op locatie een scène naspelen uit Knock out van Jakob Ahlbom en we zien een stukje uit de „gestoorde wereld" van cabaret-duo nOOb. Een soort Uitmarkt, maar dan op televisie. Tussendoor een interview met Hans Kesting – ja, die had ik graag – in het echt – willen zien uitvaren tegen de man op de eerste rij die niet stil kon zitten tijdens zijn monoloog én het waagde op z’n telefoon te kijken. Jeroen Woe, van het tv-programma Even tot hier vertelt over de snoeiharde beoordeling die hij op z’n achttiende kreeg voor een optreden. „Ik had alleen nog voor mijn ouders en hun vrienden opgetreden. Tegenwind of kritiek, dat kende ik niet.” Nu heeft hij met Niels van der Laan een voorstelling gemaakt met als aanleiding die vernietigende recensie.

Leuk, onderhoudend, en toch wringt het. Want wat vraagt Pannekoek van de kijker? Dat-ie van z’n luie reet afkomt, de afstandsbediening es een avond wegflikkert en een keer wat gaat zien. Een kunstprogramma op televisie dat ons overtuigen wil dat echte kunst iets anders is dan waar we doorgaans naar kijken. En dan moeten we ook nog ergens héén? Zou het mensen over de streep trekken? Ik weet het niet.

Belangrijkste Nederlandse toneelprijzen

Het hele eiereneten is natuurlijk dat het publiek na de lockdowns en de corona-pandemie, nooit meer op volle sterkte is teruggekomen in de theaterzalen. Dus op dezelfde woensdagavond was er nóg een programma dat ons bijpraat over kunst, Theater Maas ook van AvroTros. Cornald Maas mocht de genomineerden bekend maken van de belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theo d’Or (voor beste vrouwelijke acteur) en de Louis d’Or (voor mannelijke acteurs).

Nou ga ik niet zo heel vaak naar het theater (sorry, Peter Pannekoek), maar ik veerde op toen Mariana Aparicio door Cornald Maas persoonlijk van haar nominatie op de hoogte werd gesteld. Ze is genomineerd voor haar rol in het toneelstuk De jaren, naar het boek van Nobelprijs-winnaar voor literatuur Annie Ernaux, geregisseerd door Eline Arbo. Die voorstelling zag ik dan weer wél, met aftrek van de tijd dat ik een bekertje water dronk in de foyer omdat ik onwel was geworden tijdens een scène waarin Mariana Aparicio een abortus ondergaat. Ja, ze speelt het natuurlijk, maar dat was ik toch even uit het oog verloren. Dat kun je als een compliment zien voor haar spel, ik vond het vooral gênant, al verzekerden de baliemedewerkers me dat het er de vorige avond zeven waren geweest. Weglopers die frisse lucht nodig hadden.

In Theater Maas was er ook aandacht voor twee van de elf voorstellingen van afgelopen seizoen die in reprise gaan op het Theaterfestival in september. En toen begon er toch ergens in me een lichtje te branden. Niet zo één dat wel vaker opflakkert en zegt ‘je zou es wat vaker moeten gaan’. Dat is geen prettig lichtje, ik heb er bovendien best veel en ze doven zo weer uit. Nee, ik vond mezelf terug op de sites van de diverse toneel- en theatergezelschappen. Ik hoorde me zelfs denken dat die ene dans-en theatervoorstelling waar Pannekoek het over had misschien ook best een idee is. Lukt het dan toch? Kunst omdat ik het... wil.