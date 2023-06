CBS: aandeel hernieuwbare energie van totale Nederlandse energieverbruik neemt licht toe

Het aandeel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik in Nederland nam het afgelopen jaar licht toe. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2022 was de bijdrage van hernieuwbare energie 15 procent, een jaar eerder 13 procent. Met name het verbruik van zonne- en windenergie steeg het afgelopen jaar, terwijl het energieverbruik uit biomassa iets daalde. In 2030, zo schrijven afspraken op EU-niveau voor, moet Nederland minstens 27 procent van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie bestaan.

Het verbruik van hernieuwbare energie bedroeg 277 Petajoule (PJ) in 2022, 6 procent meer dan een jaar eerder. Het totale energieverbruik bedroeg het afgelopen jaar bedroeg ongeveer 1850 PJ. Dat was ruim 7 procent lager dan het jaar ervoor en ligt daarmee op het laagste niveau sinds 1990. Deze afname werd met name veroorzaakt door een sterke daling in het aardgasverbruik. Mede door de daling van het totale verbruik steeg het aandeel hernieuwbare energie.

Ook het zonne-energieverbruik nam afgelopen jaar toe met 45 procent ten opzichte van 2021. Die toename is grotendeels te danken aan de plaatsing van nieuwe zonnepanelen, waarvan het totale aantal met 28 procent steeg. Daarnaast zag het CBS een stijging van 13 procent in het energieverbruik uit windenergie vergeleken met een jaar eerder. Het verbruik uit windenergie op zee bedroeg bleef ongeveer gelijk. Het verbruik uit windenergie op land groeide in dezelfde tijd met 25 procent. De totale capaciteit van windmolens bedroeg eind 2022 9.000 MegaWatt, een stijging van 14 procent. Die werd mogelijk gemaakt door de nieuwe windmolens die op het land bij kwamen.

Recordhoeveelheid hernieuwbare energiecapaciteit

Het verbruik van biomassa in 2022 liet een daling zien van 15 procent. Die afname werd deels veroorzaakt doordat een kwart minder biomassa werd gestookt bij elektriciteitscentrales. Ook de aangescherpte duurzaamheidscriteria die vanaf halverwege 2021 golden voor bepaalde installaties op vaste en gasvormige biomassa droegen bij aan de daling. Ondanks de daling vormt de energievorm met 40 procent nog steeds de grootste bijdrage aan hernieuwbare energie. Ook het aantal warmtepompen nam toe, maar haar aandeel aan de totale hoeveelheid hernieuwbare energie blijft met 7 procent relatief klein.

Donderdag kwam het Internationaal Energieagentschap (IEA) met een nieuw rapport waarin het voorspelt dat dit jaar op wereldschaal een recordhoeveelheid hernieuwbare elektriciteitscapaciteit zal bij komen. Het IEA verwacht dat dit jaar 440 gigawatt aan capaciteit voor hernieuwbare energie bijkomt, met name afkomstig uit nieuwe zonnepanelen en windmolens. Die toename van 107 gigawatt tegenover afgelopen jaar zou de grootste toename ooit geregistreerd zijn. Het zou voor een deel gaan om projecten die de afgelopen jaren vertraging opliepen door toeleveringsproblemen en coronalockdowns in China.