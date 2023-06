Bijna negen jaar cel voor Braziliaanse oud-president Collor wegens corruptie

De Braziliaanse oud-president Fernando Collor de Mello is woensdag door het Braziliaanse hooggerechtshof veroordeeld tot acht jaar en tien maanden gevangenisstraf voor corruptie en het witwassen van geld. Dat melden internationale persbureaus. Tussen 2010 en 2014, toen hij senator was, heeft hij smeergeld aangenomen.

In mei werd de oud-president veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen van ongeveer 30 miljoen Braziliaanse real (5,6 miljoen euro) van een dochteronderneming van oliebedrijf Petrobras. De rechters moesten bij de veroordeling zijn straf nog bepalen. Advocaten van Collor ontkennen de beschuldigingen en Collor kan nog in beroep gaan.

De veroordeling vloeit voort uit een grootschalig onderzoek naar corruptieschandalen, Operatie Wasstraat (Lava Jato). Het onderzoek resulteerde al in meerdere veroordelingen van Braziliaanse politici, onder wie de huidige president Luiz Inácio Lula da Silva.

De 73-jarige Collor, een oud-politicus met een liefde voor dure sportwagens, werd in 1989 gekozen als president van Brazilië na een militaire dictatuur van twee decennia. Hij moest in 1992 weer aftreden, ook al wegens corruptie. Daarna bleef hij tot vorig jaar actief als senator van Alagoas, een arme staat in het noordoosten van Brazilië waar zijn familie vandaan komt.