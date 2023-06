Bij rechtse VVD’ers is geduld met asielbeleid op: ‘catastrofe van ongekende omvang’

Premier Mark Rutte heeft al jaren het imago dat hij meer belooft dan hij kan waarmaken. Binnen zijn eigen VVD is het hem vaak vergeven, maar nu groeit onder leden het chagrijn over een voor de liberalen zeer belangrijk en gevoelig thema: asiel.

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt stijgt al jaren. Rutte zei op het laatste congres in november dat dit aantal „substantieel terug” moet en beloofde er „de komende maanden vreselijk hard aan te werken”. Zaterdag houdt de VVD opnieuw congres. Rutte zal daar moeten uitleggen waarom de asielinstroom voorlopig alleen maar groeit.

Waar bij het vorige VVD-congres al grote bezorgdheid was over de verwachte komst van bijna 50.000 asielzoekers over heel 2022, houdt het kabinet voor dit jaar rekening met meer dan 70.000 asielzoekers. Bij Klassiek Liberaal, een actiegroep van rechtse en kritische VVD’ers, is het geduld op. Zij noemen de stijgende aantallen asielzoekers in een recent verstuurde brief aan het VVD-partijbestuur „een catastrofe van ongekende omvang”.

In de brief staat verder dat van Ruttes belofte „niks terecht gekomen is” en er „geen enkele zichtbare maatregel” zijn genomen. De critici willen zaterdag van Rutte horen wat hij de voorbije maanden concreet heeft geprobeerd om de cijfers omlaag te krijgen.

Rutte reisde volop door Europa en aangrenzende continenten sinds het laatste congres. Op een EU-top in februari was migratie een prominentthema, maar werden vooral bestaande afspraken herbevestigd. Rutte sprak donderdag in Moldavië met Europese leiders nog over een mogelijke migratiedeal met Tunesië en zei dat er een „eerste indicatie” is dat het aantal migranten dat naar Europa komt via het land afneemt. Rutte benadrukt vaak dat het oplossen van het migratievraagstuk ingewikkeld is. Hij zei onlangs dat je het probleem van de hoge instroom „niet in een paar weken kunt oplossen”.

Reinier Geerligs, actief lid van de afdeling Rijssen-Holten en een van de auteurs van de brief, is dit soort excuses van Rutte zat. „Hij heeft in november voor de draaiende camera’s een belofte gedaan, maar de daadkracht en het resultaat zijn tot nu toe bedroevend. In het bedrijfsleven voeren we dan functioneringsgesprekken.”

Spreidingswet

Het steekt Geerligs dat het VVD-congres door Ruttes belofte in november akkoord ging met de spreidingswet van staatssecretaris Eric van der Burg, waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden asielzoekers op te nemen. „De Tweede Kamerfractie had in ruil ervoor keiharde garanties en een pakket maatregelen rond de instroom moeten eisen. Dat is niet gebeurd.”

De critici binnen de VVD snappen dat Rutte internationaal afhankelijk is van andere landen. Toch ziet jongerenclub JOVD te veel „excuusretoriek” rond Europa bij de partijtop. „Ze zeggen steeds: allerlei maatregelen kunnen niet door Europa, terwijl lidstaten zelf de verdragen maken”, zegt JOVD-bestuurslid Bram van Bon. Hij vindt dat Rutte zijn ruime ervaring als premier veel beter moet benutten. „Ik hoor in de VVD vaak heel trots dat Rutte er in Europa al zo lang zit als regeringsleider. Maak daar dan gebruik van en smeed coalities met gelijkgezinde landen als Oostenrijk en Duitsland. Rutte doet zijn best, maar het levert echt onvoldoende op.”

Rutte deed voor draaiende camera’s een belofte, maar daadkracht en resultaat zijn tot nu toe bedroevend Reinier Geerligs uit Rijssen-Holten

Los van Europa moet er binnen Nederland volgens kritische VVD’ers veel meer gebeuren, zoals het versoberen van opvang en andere maatregelen die Nederland voor asielzoekers onaantrekkelijker maken. De VVD zou binnen de coalitie van D66 en ChristenUnie moeten eisen dat zij de ernst van de hoge instroom erkennen, vindt Jordy Drieman, fractievoorzitter van de VVD in de Brabantse gemeente Cranendonck. „Wij zitten met partijen in een coalitie die deze ongelimiteerde instroom van asielzoekers niet eens een probleem willen noemen. Dat kan zo echt niet langer. Als we met deze coalitiepartners dit probleem niet kunnen aanpakken, kun je als VVD beter uit het kabinet stappen.”

Overlast van ‘veiligelanders’

Volgens Drieman ervaren de dorpen in zijn gemeente door het azc in Budel al jarenlang grote overlast van met name ‘veiligelanders’, asielzoekers die vrijwel zeker geen recht hebben op een verblijfsvergunning maar toch naar Nederland komen en niet meer vertrekken. „Er is veel winkeldiefstal, de bushalte bij het azc is weggehaald door bedreiging van chauffeurs, op het NS-station staan permanent beveiligers.”

Drieman zegt dat de situatie niet kan verbeteren zolang de instroom niet eerst afneemt. „Cranendonck is in het klein wat heel Nederland te wachten staat. Dit gaat de maatschappij ontwrichten.”

Hoewel het VVD-congres in november al forse beperking van de instroom eiste, wordt er volgens coalitiebronnen pas sinds een paar weken „scherp onderhandeld” over nieuwe nationale maatregelen die de instroom moeten beperken. In de maanden voor de Provinciale Statenverkiezingen zou het politiek onmogelijk zijn geweest om gevoelige besluiten rond asiel te nemen, en na de verkiezingen domineerde vooral de onenigheid over het stikstofdossier de kabinetsagenda.

Het doel van Rutte IV is nu om voor de zomer, binnen een paar weken, met een nieuw pakket maatregelen rond asiel te komen. De verwachting is daarom dat Rutte en VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans boze VVD-leden zaterdag zullen vragen nog heel even geduld te hebben.

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans heeft er vertrouwen in dat de coalitiepartijen eruit gaan komen, hoewel de onderhandelingen volgens hem niet makkelijk zijn. „Alles waar iedereen het over eens is in de coalitie, is al eerder gedaan of geprobeerd.”

Brekelmans vindt asiel „het grootste probleem van Nederland” dat nu om een oplossing vraagt. Juist daarom benoemt hij ook de keerzijde van het pleidooi van kritische VVD’ers om de coalitie op te blazen. „Bij nieuwe verkiezingen weet je: het probleem blijft en wordt groter, en er gebeurt een half jaar te weinig.”

Brekelmans heeft VVD-lid Geerligs nog niet overtuigd. „Er gebeurt nu gewoon helemaal niks”, zegt Geerligs.