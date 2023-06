Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt voor verhogen schuldenplafond

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is woensdagavond gestemd over de wet waarmee het schuldenplafond wordt verhoogd, zodat de Verenigde Staten hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Het voorstel is aangenomen met een ruime meerderheid van de stemmen van beide partijen: 314-117. Maar het aantal tegenstemmen in de Republikeinse fractie was veelzeggend: 71 van de 222. Dat lijkt een slecht voorteken voor de Republikeinse leider, Huisvoorzitter Kevin McCarthy, die zijn hele gewicht achter het compromis heeft gegooid.

Het wetsvoorstel kan nu door naar de Senaat. Daar is een meerderheid van 60-40 nodig om de wet uiteindelijk te laten tekenen door president Biden. En dat allemaal liefst vóór maandag, want dat is de dag waarop de VS anders hun rekeningen niet meer kunnen betalen.

De wet is het uitvloeisel van een overeenkomst die McCarthy en Biden afgelopen weekend sloten. Daarbij stemde de Republikeinse leider in met de verhoging van het schuldenplafond, nodig om reeds aangegane financiële verplichtingen na te komen, in ruil voor bezuinigingen. Na afloop schilderde hij het wetsvoorstel af als een historische bezuiniging op de federale begroting. De uiterste rechterflank van zijn partij geloofde er niets van en noemde het compromis „een broodje poep” en dreigde McCarthy met afzetting.

Freedom Caucus

Dat dreigement is niet loos. McCarthy had in januari vijftien stemrondes nodig om de leden van zijn eigen fractie achter zich te krijgen en tot Speaker of the House te worden gekozen. Ook toen was het de zogenoemde Freedom Caucus, 43 leden op de rechtervleugel, die hem uiteindelijk met tegenzin steunden – na een reeks voorrechten van hem te hebben losgepeuterd. Een van die voorrechten is dat ieder lid van de fractie op elk moment een stemming over de positie van de voorzitter kan afdwingen. In de afgelopen dagen heeft een enkele afgevaardigde al hardop met die gedachte gespeeld.

Uiteindelijk stemden 34 van de 43 leden van de Freedom Caucus tegen het wetsvoorstel en nog eens 37 meer gematigde Republikeinen. Zo was het de steun van 165 Democraten die de doorslag gaf. In die fractie stemde de linkervleugel tegen, omdat zij geen goedkeuring wilden geven aan de bezuinigingen waaraan Biden zich heeft gecommitteerd, of aan de extra verplichtingen die aan werkloosheidsuitkeringen zijn gekoppeld, of aan de versoepeling van vergunningen voor infrastructuur en de energiesector.

Ook in de Senaat hebben leden op de linker- en de rechtervleugel van beide partijen al laten weten dat zij niet met het wetsvoorstel kunnen instemmen. Waarnemers houden het erop dat uiteindelijk een voldoende meerderheid het voorstel zal steunen.