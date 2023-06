2 jaar cel voor Senegalese oppositiepoliticus, maar vrijgesproken van verkrachting

De populaire Senegalese oppositiepoliticus Ousmane Sonko is donderdag veroordeeld tot twee jaar celstraf door een rechtbank in Senegal wegens het „corrumperen van de jeugd”, maar hij werd vrijgesproken van de aanklacht waar het allemaal mee begon: meervoudige verkrachting en doodsbedreiging. De uitspraak maakt Sonko onverkiesbaar voor de presidentsverkiezingen in 2024, maar zijn advocaten zeggen niet op te geven tot Sonko volledig is vrijgesproken.

Van ‘corrumperen van de jeugd’ werd hij aanvankelijk niet beschuldigd. De openbaar aanklager eiste vorige week tien jaar cel tegen de populaire oppositiepoliticus voor verkrachting en doodsbedreigingen van een medewerkster van een massagasalon in Dakar, maar vroeg de rechter Sonko „op zijn minst” voor het „corrumperen van de jeugd” te veroordelen. Adji Sarr, de vrouw die Sonko beschuldigde, was ten tijde van de affaire 19 jaar oud. De eigenaresse van de bewuste massagesalon Sweet Beauty werd vrijgesproken van medeplichtigheid aan verkrachting, maar ook zij kreeg alsnog twee jaar cel opgelegd wegen het „aanzetten tot onzedelijkheden”.

Sonko werd ervan beschuldigd in 2020 en 2021 de medewerkster Sarr vijfmaal te hebben verkracht en haar met een vuurwapen te hebben bedreigd. Sonko heeft de aantijgingen vanaf het begin ontkend en spreekt van een politiek complot. Hij beschuldigt president Macky Sall ervan dat hij hem op deze manier probeert uit te sluiten van de presidentsverkiezingen volgend jaar februari, waarvoor Sonko zich kandidaat wil stellen

Volgens Senegalese kieswet onverkiesbaar

Van het vonnis van donderdag hing dan ook veel af. Sonko is voor president Sall de meest gevreesde oppositiepoliticus en een veroordeling maakt hem volgens de Senegalese kieswet onverkiesbaar. Sonko kan nog een herveroordeling eisen, maar daarvoor moet hij eerst de gevangenis in. Zijn recht op een beroep verloor hij, doordat hij op de procesdag zelf niet aanwezig was. Volgens zijn advocaten had hij geen dagvaarding ontvangen, wat de openbaar aanklager tegensprak.

De oud-belastingadviseur turned klokkenluider uit Casamance is zeer populair onder de Senegalese jeugd, omdat hij belooft te breken met wat zij zien als de grote kwalen van hun land: corruptie, werkloosheid en een aanhoudende afhankelijkheid van oud-kolonisator Frankrijk. Zo wil hij de CFA, de munt die Frankrijk haar voormalige kolonies in Afrika oplegde, afschaffen. Voor zijn tegenstanders is Sonko een radicalist en een salafist. Zo beloofde hij als president een strengere homowetgeving door te voeren - nu al is homoseksulaiteit strafbaar in Senegal, met een celstraf van een tot vijf jaar.

Bij presidentsverkiezingen in 2019 eindigde de nu 48-jarige Sonko als derde. Bij die verkiezingen konden de twee belangrijkste oppositieleiders destijds door juridische procedures niet meedoen met de presidentsverkiezingen. Ook toen ging het naar verluidt om een politieke afrekening.