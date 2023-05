‘Zwaarst gedupeerden Gronings aardbevingsgebied niet gebaat bij huidige kabinetsmaatregelen’

De voorgestelde kabinetsmaatregelen voor een verbetering van de schadeafhandeling in het Groningse aardbevingsgebied, dreigen voor grote verschillen te zorgen onder gedupeerden. Dat schrijft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in een brief aan premier Mark Rutte (VVD) en staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66). Volgens het instituut hebben de maatregelen gezorgd voor „nieuwe ongewenste” verschillen in de afhandeling van alle schadeaanvragen en hebben ze „nadere uitwerking” nodig. De huidige maatregelen zouden de zwaarst gedupeerde bewoners onvoldoende tegemoetkomen. In april maakte het kabinet 13,5 miljard euro vrij om de zogeheten „ereschuld” aan Groningen in te lossen.

Het IMG, dat als onafhankelijk bestuursorgaan verantwoordelijk is voor het afhandelen van de schade, is kritisch over de maatregel om bij schadeclaims tot 40.000 euro niet langer te achterhalen of de de schade daadwerkelijk door gaswinning komt. Met die ingreep wil het kabinet discussies over de oorzaak van schade vermijden en hoopt het de onzekerheid over de vergoeding van schade weg te nemen. Maar die maatregel zou tot nieuwe, ongewenste verschillen en hogere uitvoeringskosten kunnen leiden. De gedupeerden met de grootste en complexe schades zijn daar niet bij gebaat. Zij blijven immers geconfronteerd worden met onderzoeken naar de schadeoorzaak. „Die grens belemmert het oplossen van complexe situaties, zoals bij monumentale panden, agrarische bedrijven, kerken en woningen waar al jarenlang steeds nieuwe schade ontstaat. Iets dat veel impact heeft op mensen en tot de nodige discussies leidt, met alle gevolgen van dien.”

Het IMG denkt dat het mogelijk is om in samenspraak met alle betrokken partijen te komen tot „mildere, makkelijkere en menselijkere” schadeafhandeling. Het instituut stelt voor om de definitieve maatregelen stapsgewijs te laten toetsen op uitvoerbaarheid. Daarmee zou, zo stelt het IMG, voorkomen kunnen worden dat maatregelen achteraf onbedoeld een ongewenste uitwerking blijken te hebben op de schadeafhandeling. „Hiervoor zijn ook belangrijke politieke keuzes nodig.”

