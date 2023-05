Zeven genomineerden voor belangrijkste acteerprijzen

De Nederlandse Toneeljury heeft dertien nominaties bekend gemaakt voor de VSCD Toneelprijzen, de belangrijkste acteerprijzen in het Nederlandse theater. Het betreft de nominaties over het afgelopen seizoen voor de Theo d’Or (prijs voor de meest indrukwekkende vrouwelijke dragende rol), de Louis d’Or (prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke dragende rol) en voor de meest indrukwekkende bijdragende rollen, de Colombina (vrouwelijke bijdragende rol) en de Arlecchino (mannelijke bijdragende rol).

Net als bij de selectie van de meest indrukwekkende voorstellingen van het jaar wordt de keuze van de jury gekenmerkt door grotere diversiteit: niet eerder waren er zoveel acteurs en actrices met zoveel verschillende culturele achtergronden genomineerd voor de prestigieuze acteerprijzen. Geen van de genomineerden won eerder een acteerprijs.

Theo d’Or

Voor de Theo d’Or zijn vier actrices genomineerd. Nadia Amin voor haar rol in Vecht van Likeminds, Mariana Aparicio voor haar rol in De Jaren van Het Nationale Theater, Yela de Koning voor haar rol in Coriolanus van Het Nationale Theater en Jip Smit voor haar rol in Motherland van Stichting Jip Smit & Theaterbureau De Mannen.

De jury noemt de podiumprestatie spel van Nadia Amin „onafwendbaar en onherroepelijk”. „Haar inspanning is zonder concessies en met de overgave die dit verhaal verdient.” Mariana Aparicio was één van vijf „uitmuntende actrices”, met dezelfde rol van een vrouw in verschillende levensfases. Aparicio sprong er voor de jury bovenuit dankzij „haar humor, lichtheid en het naturel van haar présence”. De tekstbehandeling van Yela de Koning wordt geroemd als „fenomenaal en messcherp”. En Jip Smit is volgens de jury „een uitmuntend en veelzijdig speler die met toewijding een onvergetelijke vertolking van een vrijheidsstrijder laat zien.”

Louis d’Or

Voor de Louis d’Or zijn drie acteurs genomineerd: Sanne den Hartogh voor zijn rol in The Underground van NITE, Club Guy & Roni, Slagwerk Den Haag en Asko|Schönberg, Phi Nguyen voor zijn rol in Recht van De Veenfabriek en Eelco Smits voor zijn rol in Geschiedenis van Geweld van Toneelschuur Producties & Theater Oostpool. Eelco Smits was ook in 2018 genomineerd voor deze grote prijs, terwijl Phi Nguyen in 2019 al eens genomineerd was voor een Arlecchino, zoals Sanne den Hartogh in 2017.

De jury schrijft dat Sanne den Hartogh alle tegenstrijdigheden binnen zijn personage „weergaloos neerzet”. Phi Nguyen schakelt „moeiteloos van zelfingenomen zelfvertrouwen naar wroeging en compassie” en hij „speelt trefzeker met ironie, wanhoop, lichtheid en ernst.” Van Eelco Smits wordt gezegd dat „de schaamte en de angst, maar ook de compassie voor de dader zijn emoties in de fysieke vertolking van Eelco Smits dicht bij elkaar komen”.

Colombina en Arlecchino

Voor de Colombina zijn drie actrices genomineerd: Malou Gorter voor haar rol in De Dappere Soldaat van Toneelschuur Producties („diepte en de brille in haar spel”), Ritzah Statia voor haar rol in The Story of Travis van Theater Rotterdam en Well Made Productions („virtuoze fysicaliteit”), Urmie Plein voor haar rol in Ik zeg toch sorry van Raymi Sambo Maakt en Theatergroep Aluin („trefzeker schakelen”). Malou Gorter was in 2016 al eens genomineerd voor een Theo d’Or.

Voor de Arlecchino zijn drie acteurs genomineerd: Yahya Gaier voor zijn rol in Vogels van ITA-ensemble („speelt innemend en intelligent”), Alex Hendrickx voor zijn rol in Wolfgang, het Wonderjong van Theateralliantie en Theater Oostpool („speels ernstig en ernstig speels”), Rick Paul van Mulligen voor zijn rol in Queer Planet van HNTJong („een superkracht”). Rick Paul van Mulligen was in 2018 ook al genomineerd voor deze prijs.

De uitreiking van de VSCD Toneelprijzen vindt plaats tijdens de afsluiting van het Nederlands Theater Festival: het Gala van het Nederlands Theater in Internationaal Theater Amsterdam op 17 september.