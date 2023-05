Wie is Sam Altman, de topman van OpenAI die in het rijtje Steve Jobs en Mark Zuckerberg wordt genoemd?

Toen Sam Altman in 2015 werd geïnterviewd op het podium van techfestival Open Air kon hij het niet duidelijker zeggen. „AI leidt hoogstwaarschijnlijk tot het eind van de mensheid”, zei Altman, dan net een aantal weken bestuurder van OpenAI. „In de tussentijd zullen er geweldige bedrijven zijn.”

In de jaren daarna zou Altman in de luwte bouwen aan de technologie die vorig jaar definitief zijn grote doorbraak beleefde bij de lancering van OpenAI’s taalrobot ChatGPT. Sindsdien wordt de 38-jarige Altman plots genoemd in één rij met grote techondernemers als Mark Zuckerberg, Elon Musk en Steve Jobs.

Dat Altmans toekomst in tech zou liggen, werd al vroeg duidelijk. Hij leerde op zijn achtste programmeren en begon na zijn middelbare school aan de studie computerwetenschappen aan de Stanford University. Binnen twee jaar schreef Altman zich zonder diploma uit, om zich te richten op zijn eigen start-up Loopt, een app waarmee mensen hun livelocatie met vrienden konden delen.

Daarmee maakte Altman op 19-jarige leeftijd zijn entree in Silicon Valley. Hoewel zijn bedrijf niet bijzonder succesvol was („my first company sucked”, zou Altman later zeggen) en in 2012 voor 43,4 miljoen dollar werd verkocht, bewees de jonge Altman zich al vroeg als een behendige techondernemer. Zo werd hij in 2014 benoemd tot president van Y Combinator (YC), een bedrijf dat investeert in veelbelovende start-ups als Airbnb, Dropbox en Reddit.

Een duo met Elon Musk

In 2015 stond hij samen met onder anderen Elon Musk aan de basis van OpenAI, destijds nog een non-profitorganisatie. De impulsieve Musk en veel rustigere, bedachtzame Altman vonden elkaar in hun angst voor AI, dat volgens het duo de potentie had om intelligenter te worden dan de mens. Hun beider overtuiging: alleen door AI te ontwikkelen in een organisatie zonder winstoogmerk met openbare en controleerbare broncode, kon de mensheid op tijd inspelen op eventuele gevaren van AI.

In 2018 concludeerde Musk dat OpenAI niet snel genoeg ging en de strijd met Google verloor. Het leidde tot een machtsstrijd tussen Musk en Altman, waarbij Musk uiteindelijk met ruzie het bedrijf zou verlaten, zijn aandelen verkocht en Altman de leiding kreeg. Altman bezit geen aandelen in OpenAI, dat in bezit is van een groep investeerders onder wie internetondernemer Reid Hoffman.

Met het vertrek van Musk verloor OpenAI tevens zijn belangrijkste financier. Musk had in zijn beginjaren een miljard dollar toegezegd, geld dat nodig was om talent aan te trekken en, vooral, OpenAI’s taalmodellen te trainen. In 2019 werd OpenAI omgezet naar een commercieel bedrijf, weliswaar met een winstplafond voor investeerders. Het maakte de weg vrij voor Microsoft om 1 miljard dollar in OpenAI te investeren. De invloed van Microsoft, dat producten van OpenAI inbouwt in zijn Office-programma’s als Outlook en Microsoft Teams, maakte dat OpenAI steeds minder transparant werd.

Eind vorig jaar besloot Altman de eerste versie van ChatGPT wereldwijd beschikbaar te maken, op eigen gezag, meldde The Washington Post. Het aantal gebruikers groeide binnen enkele maanden naar ruim honderd miljoen. Aartsrivaal Google en ook Microsoft zouden later volgen met eigen chatrobots en een wereldwijde AI-race ontketenen.

Toen Altman in 2016 tijdens een feest bij een kampvuurtje zat en gevraagd werd naar zijn hobby’s, noemde hij er volgens tijdschrift The New Yorker twee: rijden in snelle auto’s en ‘preppen’, je voorbereiden op overleving bij het einde van de wereld. Ook hier noemde hij AI als gevaar. Altman bekende onder meer „geweren, goud, antibiotica, batterijen, gasmaskers en een groot stuk land in Big Sur [Californië]” te hebben aangeschaft, mocht het einde der tijden inderdaad aanbreken.

Altman maakt zich nog steeds zorgen over AI, gezien de verklaring die hij dinsdag mede ondertekende over het reguleren van kunstmatige intelligentie. Maar nu OpenAI zelf een groot bedrijf is – en Altman de hele wereld rondreist om overheidsregulering van AI te beïnvloeden – drukt hij zich ook een stuk positiever uit over de ontwikkelingen. In Parijs zei Altman vorige week dat de discussie over AI „teveel is gegaan over de negatieve kant”. Volgens hem is de balans zoek, gezien „de meerwaarde van de toepassing van AI die mensen nu ervaren”.