Wetgeving op komst om geldautomaten gratis te houden, cash moet „bereikbaar” blijven

Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) heeft wetgeving aangekondigd om af te dwingen dat banken in de toekomst geen geld rekenen aan consumenten voor het opnemen van contant geld. Om ervoor te zorgen dat contant geld „bruikbaar, beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar” voor gebruikers blijft ziet de minister noodzaak om „actie te ondernemen”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Banken maken verlies op het exploiteren van geldautomaten. ING, ABN Amro en Rabobank hebben daarom samen sinds 2011 hun geldautomaten samengevoegd in wat nu Geldmaat heet. Het verlies op contant geld daalde voor de banken van 779 miljoen euro in 2005 tot 273 miljoen euro in 2021, aldus Kaag in de brief. Toch vreest de minister dat banken in de toekomst hun verliezen zullen afwentelen op burgers die contant geld blijven gebruiken.

„Omdat contant geld relatief veel wordt gebruikt door consumenten in kwetsbare posities met een beperkte financiële draagkracht, zou juist die groep dan onevenredig zwaar worden geraakt”, schrijft Kaag. Nog maar 20 procent van de betalingen gebeurde in 2022 met biljetten of munten, zo blijkt uit gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB).

‘Cashboete’

Momenteel zijn vrijwillige afspraken van kracht tussen onder meer de bankensector, de overheid en DNB, die het opnemen van geld gratis houden. Dit zogeheten ‘Convenant Contant Geld’ loopt in 2027 af. Kaag doet een „klemmend beroep” op de banken om deze afspraken niet te schenden tot de nieuwe wetgeving van kracht is.

Uit een enquête van DNB bleek in april dat Nederlanders verwachten dat cash verder aan terrein zal verliezen, vooral omdat elektronisch betalen steeds gemakkelijker wordt. Tegelijk vindt ruim 90 procent van de Nederlanders het belangrijk dat het mogelijk blijft om met contant geld te betalen.

DNB „onderschrijft het belang” van de wettelijke maatregelen die de minister voorstelt, aldus de centrale bank in een persbericht. De Consumentenbond zegt „blij” te zijn met de wettelijke maatregelen tegen een „cashboete”. De Betaalvereniging Nederland, waarvan onder meer de banken lid zijn, wilde woensdag niet inhoudelijk reageren. Directeur Gijs Boudewijn liet in een e-mail weten eerst de brief en onderliggende stukken goed te willen bestuderen.

Digitale euro

Deels vanwege het afnemende gebruik van cash – een trend die overal in Europa zichtbaar is – treft de Europese Centrale Bank voorbereidingen voor invoering van een ‘digitale euro’. „Een bankbiljet in een digitaal jasje”, noemt DNB-president Klaas Knot dit.

Net als contant geld is digitaal centralebankgeld een publiek betaalmiddel waarvan de waarde wordt gegarandeerd door de centrale bank. Dat is anders dan het geld dat nu op particuliere betaal- en spaarrekeningen staat: dat is een vordering op de eigen bank.

Burgers krijgen mogelijk in de toekomst direct een rekening bij de centrale bank of een rekening bij hun eigen bank waarop het digitale centralebankgeld staat. Ze kunnen daar, bijvoorbeeld met een betaalapp, boodschappen mee doen.

De digitale euro moet ervoor zorgen dat de publieke garantie achter het geldsysteem wordt gewaarborgd, nu cash op zijn retour is. Het betaalmiddel komt er overigens pas wanneer het Europees Parlement en EU-lidstaten instemmen met een wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie, dat in de komende maanden wordt verwacht.

ECB en DNB benadrukken dat de digitale euro een aanvulling moet vormen op contant geld, dat dus niet moet verdwijnen. „Het gebruik van een digitale euro zou geheel vrijwillig worden, cash verdwijnt niet”, zei Knot in april tegen NRC.

Lees ook: De digitale euro is een beter idee dan een staatsspaarbank, zegt DNB-baas Klaas Knot