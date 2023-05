Vrouw die Biden van aanranding beschuldigde loopt over naar Rusland

Tara Reade, de Amerikaanse vrouw die toenmalig presidentskandidaat Joe Biden van aanranding beschuldigde, is onlangs naar Rusland verhuisd. Dat heeft ze maandag onthuld in een persconferentie op het Russische propagandakanaal Spoetnik. Volgens Reade ontvluchtte ze het land voor haar eigen veiligheid. „Ik had eigenlijk nog maar twee keuzes in de VS: in een kooi eindigen of vermoord worden.”

Reade werkte in de jaren negentig als staflid voor Biden, toen hij nog senator was voor Delaware. Voorafgaand aan de presidentsrace van 2020 bracht ze eerst naar buiten dat hij haar destijds onzedelijk zou hebben betast. Toen Biden de Democratische nominatie zo goed als binnen had, verzwaarde ze de aantijging: in 1993 zou hij haar in de wandelgangen van de Senaat tegen een muur hebben geduwd en aangerand.

Biden heeft het vermeende incident altijd ontkend. Omdat nieuwsmedia Reades aantijgingen na onderzoek niet serieus achtten, speelden ze geen grote rol in de campagne. Ze deed bij de politie aangifte tegen Biden, maar hierop volgde geen actie.

Geholpen door spionne

Dit jaar kwam Reade weer kort in het nieuws. Trump-gezinde Republikeinse afgevaardigden overwogen haar op te roepen als getuige bij de hoorzittingen die ze in het door hun heroverde Huis willen houden over veronderstelde misdaden begaan door de familie-Biden.

Op 7 mei zette Reade een cryptisch bericht op Twitter waarin ze schreef dat „alle wegen naar Biden leiden, als mij wat overkomt”. Daarin stelde ze ook: „Ik ben niet suïcidaal. Er zou geen onderzoek naar mij mogen lopen en ik ben ook geen buitenlandse agent.” Tegen Spoetnik zegt ze dat „nu de verkiezingsrace [van 2024] op gang komt en er zoveel op het spel staat” er „druk op mij werd uitgeoefend om niet te getuigen”.

Tijdens haar tv-optreden werd Reade vergezeld door Maria Boetina, die ze bedankte voor de geboden „bescherming en veiligheid”. Boetina werd in 2019 in de VS veroordeeld tot achttien maanden cel wegens spionageactiviteiten, nadat ze als studente jarenlang trachtte te infiltreren in kringen van rechtse politici en bij wapenlobbyclub NRA. Eind 2019 kwam ze vervroegd vrij om na haar uitzetting naar Rusland daar parlementslid te worden.

Staatsburgerschap

Als lid van de buitenlandcommissie van de Doema pleitte Boetina er maandag voor om Reade versneld het Russische staatsburgerschap te geven. Ze zou daarmee een andere prominente Amerikaanse balling in Moskou volgen: NSA-klokkenluider Edward Snowden, die in september 2022 per presidentieel decreet de Russische nationaliteit kreeg.

Reade sprak zich, volgens het verslag van Spoetnik, verder uit tegen de Amerikaanse bemoeienis met de Russische oorlog in Oekraïne. Ook uit ze haar teleurstelling over het gebrek aan steun vanuit de Democratische Partij na haar aantijgingen. Of ze permanent in Rusland blijft, liet ze in het midden. „Het liefst zou ik op beide plekken wonen, maar misschien eindig ik wel alleen hier en dat is ook oké.”

Lees ook hoe Biden destijds reageerde op de aantijgingen