Verlopen domeinnamen van wetenschappelijke tijdschriften kunnen een goudmijn zijn

De nieuwste uitgave (Vol. 11 No. 11s, 2023) van het Russian Law Journal bevat een eclectische mix aan onderwerpen: ethische gewoontes van tandartsen in Puna, een studie naar klanttevredenheid over producten van Decathlon, de communistenbeweging in Korea tussen 1910 en 1948, een studie naar de werk-privébalans van werknemers van Hyundai Motors India, en nog 28 andere papers die aan de titel te zien niks met Russisch recht te maken hebben.

Het Russian Law Journal bestaat dan ook niet meer. Het stopte in 2021 met het uitgeven van onderzoeken.

De site van het tijdschrift is ‘gekaapt’. Niet gehackt, want eind 2022 verliep de domeinnaam russianlawjournal.org en op dat moment was eenieder vrij om de domeinnaam te kopen. Begin 2023 kwam er weer een site in de lucht op de domeinnaam, met daarop schijnbaar dezelfde inhoud als eerder, een wetenschappelijk tijdschrift met de titel Russian Law Journal. Op de site staan oproepen tot het insturen van papers, er staan ethische richtlijnen en er is een sectie die uitlegt hoe de peerreview werkt. In een uitgelicht blokje op de homepage: „We zijn blij u te kunnen meedelen dat Russian Law Journal nu Q2 Rank in Scopus en Q3 rank in ESCI heeft bereikt” (gepubliceerd op 28 januari 2023).

Het gebeurt bij meer sites van wetenschappelijke tijdschriften. Vaak betreft het domeinnamen van gestopte tijdschriften, of domeinnamen die te koop kwamen omdat het echte tijdschrift van domeinnaam wisselde. De nepversies gebruiken idenfiticatienummers van de echte tijdschriften en publiceren met de gebruikelijke metadata om zo echt mogelijk over te komen. Onderzoeker Anna Abalkina volgt het kapersprobleem al langer voor het blog Retraction Watch, en besloot vorig jaar een lijst te maken. Inmiddels staan er 205 journals in de ‘Retraction Watch Hijacked Journal Checker’.

Snel publiceren

Onlangs toegevoegd: Lampyrid. Begin mei ontdekte onderzoeker Nick Wise dat op de site van dit niche-tijdschrift (ondertitel: journal of bioluminescent beetle research) het licht weer is aangegaan. Het heeft echt bestaan, van 2012 tot 2018. Sinds kort is de website terug, maar nu gaat het onder die titel over ‘all topics’. Publicatie kan in tien dagen en de titel is opgenomen in Web of Science, een zoekmachine voor wetenschappelijke onderzoeken met daarbij een citatie-index.

Snel publiceren en opname in verwijzende databases zoals Web of Science of Scopus is wat de gekaapte tijdschriften interessant maakt voor de eerlijkheid niet al te nauw nemende onderzoekers die graag snel willen opklimmen. Het is voor wetenschappers van enorm belang om een goede reputatie op te bouwen, door zo veel mogelijk te publiceren, in zo hoog mogelijk aangeschreven tijdschriften, en zo veel mogelijk verwijzingen naar je onderzoeken verzamelen.

Voor de kapers is het natuurlijk een verdienmodel. Zo kost publiceren in een nepversie van Annals of the Romanian Society for Cell Biology 200 dollar per paper. In 2021 ‘publiceerde’ het tijdschrift ruim 5.000 artikelen, telde Abalkina, waarmee de nepuitgever dus een miljoen verdiende.