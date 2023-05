Van Billie Eilish tot YoungRubbi: De leukste acts van deze festivalzomer

Festivalzomertips

Hester Carvalho tipt:

Jockstrap

Ze hullen zich bij optredens in rookwolken en staan een eindje uit elkaar: zangeres/gitarist Georgia Allery en de aan zijn cockpit van elektronica gekluisterde Taylor Skye. Ondertussen creëren ze gezamenlijk een gruizige mix van disco-nostalgie, georkestreerde pop en elektronisch experiment. Het wringt en vloeit, zoals te horen op debuutalbum I Love You Jennifer B. Het duo is nog enigszins beginnend, maar onderbreekt hun ingespannen spel nu en dan voor een uitbundige lach (Skye) of karate-trap (Allery).

11/7 Best Kept Secret, Hilvarenbeek.

YoungRubbi

Neem de songtitel ‘Zal Ik Alvast Gaan Liggen In M’n Graf?’, of die van zijn nieuwste EP: Draadjesvlees. Zanger Ruben Steens, alias Young-Rubbi heeft een veelzijdige belangstelling. Dat bleek ook uit de vorige EP, genaamd Chaos Staat Me Goed. Dat die opmerking klopt zie je tijdens de optredens waar YoungRubbi, begeleid door een woest spelende punkband, zijn anti-kapitalistische ideologie springend verhakselt tot een aangename chaos. Het publiek is na afloop even doorweekt als de muzikanten.

2/6 Kaderock, Den Haag. 2/9 Nacht van de Kaap, Rotterdam

Sudan Archives

Niet vaak zie je een muzikant met zoveel attributen als de percussionist achter op het podium bij de Amerikaanse Brittney Denise Parks, alias Sudan Archives. Terwijl de fantastische Parks kruipend, dansend en zingend met haar vinnige r&b-songs alle aandacht trekt, blijft de percussionist intrigeren door zijn tikkende toewijding aan klokjes, staven en minitrommels. Niet eerder iemand een dweil als instrument zien gebruiken. Die bleek te subtiel om te horen, trouwens.

9/7 Best Kept Secret, Hilvarenbeek.

Tramhaus. Foto Dieuwertje Bravenboer

Jan Vollaard tipt

Tramhaus

Eigenzinnig, hoekig, opwindend en swingend. Op rockgebied is de Rotterdamse postpunkband Tramhaus het beste dat Nederland in lange tijd heeft voortgebracht. Zanger Lukas Jansen is een podiumpersoonlijkheid met het charisma van een aanstormende grootheid. Een debuutalbum laat nog even op zich wachten: in plaats daarvan strooit Tramhaus met sterke singles als ‘I Don’t Sweat’, ‘The Goat’ en ‘Minus Twenty’. Deze zomer stormen ze over de festivalpodia.

2/6 Dauwpop, Hellendoorn, 30/6 Down The Rabbit Hole, Beuningen, 8/7 Wildeburg Festival, Kraggenburg, 22/7 Zwarte Cross, Lichtenvoorde, 19-21 oktober Left Of The Dial, Rotterdam.

The Comet Is Coming

Spacefunk of future jazz: het Londense trio The Comet Is Coming laat zich niet makkelijk in een hokje vangen. Sythesizerwizard Danalogue en funky drummer Betamax scheppen de vaak nog net niet ronkend uit de bocht vliegende basis voor het fenomenale saxofoonspel van Shabaka Hutchings, tevens de drijvende kracht van jazzvernieuwers Sons Of Kemet en Shabaka and the Ancestors. Albumtitel Hyper-Dimensional Expansion Beam vat hun meeslepende trips naar outer space treffend samen.

9-11/6 Best Kept Secret, Hilvarenbeek

boygenius

Lucy Dacus, Julien Baker en Phoebe Bridgers zijn solo al verdienstelijk genoeg, als hedendaagse singer-songwriters en poëtische boegbeelden van de lhbti+-gemeenschap. Hun gebundelde krachten in boygenius (geen hoofdletter) leverde in 2018 al een prachtige EP op en telt nu definitief op tot meer dan de som der delen op het album The Record. Gedrieën zingen ze de sterren van de hemel en ondersteunen ze elkaar in songs die telkens één van de persoonlijkheden van het supertrio benadrukken. Na de fantastische optredens van Phoebe Bridgers vorig jaar is dit een festivaldebuut om naar uit te kijken.

19/8 Lowlands, Biddinghuizen

Cécile van Wijnsberge tipt:

Caroline Polachek

Misschien is 2023 wel het jaar van Caroline Polachek. In februari maakte de popzangeres nog grote indruk met haar show in een uitverkocht Paradiso, waar ze tegenover een krijsend publiek en jubelende recensenten (vier ballen in NRC) liedjes ten gehore bracht van haar nieuwste album Desire, I Want To Turn Into You (vijf ballen). Bijzondere melodieën, eigenzinnige producties, een engelachtige stem en een mysterieus charisma: deze zomer brengt Polachek het opnieuw naar Nederland, op Best Kept Secret.

9/6: Best Kept Secret

MUNA

Stiekem is altpopband MUNA al bijna tien jaar bezig, maar het trio belandde in een stroomversnelling met het tekenen van een platencontract bij het label van indiefolksuperster Phoebe Bridgers. Toch kan de muziek van de band bijna niet verder van Bridgers’ zwaarmoedige folk af liggen. MUNA maakt energieke popliedjes geïnspireerd op glitterende hits uit de jaren nul, maar dan opgefrist en uitgesproken queer. Dansbaar, eigenwijs en met een flinke dosis fun: perfect festivalvoer.

18-20/8, Lowlands.

Shygirl

Op Down The Rabbit Hole kun je altijd goed terecht voor popartiesten met een kwinkslag, een unieke benadering of een bijzonder randje. Shygirl is er zo eentje: de zangeres, rapper en dj laat zich inspireren door de clubscene en werkte samen met baanbrekende experimentele producers als Arca en SOPHIE, en ook met de koningin van de avant-garde pop, Björk. Haar nieuwste album Nymph is duister, sexy, maar ook dromerig. Bij een show van Shygirl waan je je even in een zweterige nachtclub.

2/7: Down the Rabbit Hole

Mad Miran Foto Nathan Grace

Jonasz Dekker tipt:

Mad Miran

De Rotterdamse dj mocht van haar ouders nooit met haar vrienden mee naar festivals. Nu staat ze zelf overal – en gaan haar ouders mee. Deze zomer zijn haar groovy uptempo breakbeats te bewonderen op onder andere The Crave, Dekmantel en Zeezout. 3voor12 noemde haar al een rockster, en haar electro-set waarmee ze de boiler room stage van Dekmantel 2022 afsloot, was om van te smullen.

3/6: The Crave, 2/8 Dekmantel, 2/9 Zeezout.

Fafi Abdel Nour

Vorig jaar stond hij op Dekmantel al op de mainstage, dit jaar doet hij onder andere de festivals Ploegendienst, Awakenings en Dekmantel Selectors (in Kroatie) aan. Al jaren een bekende naam in het Nederlandse nachtleven, waar hij naam maakte met zijn Homoost queer-feesten in Club Oost in Groningen. Verwacht van Fafi Abdel Nour soulvolle house tot warme disco.

4/6: Amsterdam Open Air, 1/7: Ploegendienst, 9/7: Awakenings.

Passion Deez

De Amsterdamse dj is een veel geziene gast bij club Kanaal40 en dit jaar flink bezig aan zijn doorbraak. Hij draait van alles en nog wat: van uptempo house tot popmixes waar je nekharen van overeind gaan staan. Op een goede manier: wat te denken van een mix van Nelly Furtado en Bicep? Dat durven maar weinigen – waaronder hij. Deze zomer is hij te vinden op Amsterdam Open Air, Drift, Dekmantel en Zeezout.

3/6: Amsterdam Open Air, 10/6: Drift, 5/8: Passion Deez

Fafi Abdel Nour

Peter van der Ploeg tipt:

Silvana Estrada

Silvana Estrada is de nieuwe Mexicaanse indie-ster. Haar mengeling van kamerpop, jazz en folk is even expressief als naturel. Haar stem vol emotie en de begeleiding minimaal – vaak alleen haar kleine cuatro, een Zuid-Amerikaans gitaartje. Met haar prachtige debuutalbum Marchita plaatste zichzelf ineens in de voorhoede van de alternatieve latin pop. Wat een mazzel dat ze al voor de derde keer in Nederland speelt.

9/6: Best Kept Secret

Turnstile

Hardcore punk stond nooit bekend om veelzijdigheid en progressie. 1-2-3-4 en beuken, is het motto. Dat is bij Turnstile uit Baltimore toch een beetje anders. Dansbare hardcore waarin ze een beetje alt-rock en zelfs hele funky hooks versnijden. Melodieus en vreselijk catchy, en evengoed heavy en intens. Hardcore pop, zou je kunnen zeggen. Ze geven dat al een beetje weg met de hoes van het laatste album, een roze plaat met lieve schapenwolkjes, en die heet dan ook nog Glow On. Een band bovendien waarbij je live niet stil kunt blijven staan. Rennen kan, springen ook, en stagediven is een must.

18/8: Lowlands

Brutus

Een groeidiamant uit Leuven. De drie Vlamingen van Brutus begonnen als schuchtere punkrockers, met zingende drummer Stefanie Mannaerts als muzikaal middelpunt. Niet op het podium, want live zit ze altijd aan de zijkant, drummend richting haar twee bandmaten. Dat werkte soms een beetje tegen: de energie van de platen kwam er niet altijd evengoed uit. Maar het afgelopen jaar sprongen ze vooruit, toen bleek dat ze zich ook live hebben ontwikkeld tot een band die met gemak heavy muziek met veel persoonlijke emotie (luister die teksten maar eens goed) kan overbrengen.

18/6: Pinkpop

Silvana Estrada. Foto EPA/Mariscal

Amanda Kuyper tipt:

Esperanza Spalding

De basnoten lobbig met groovy accenten, de scatzang helder en vrij. De sprankelende Amerikaanse jazzvrouw Esperanza Spalding, componist, bassist en zangeres, die korte metten maakt met alles wat grijs en stoffig is in de jazz, is dit North Sea Jazz de artist in residence. Naast een optreden met pianist Fred Hersch (check hun mooie album samen), gaat ze aan de slag met interactieve muziekbeleving en treedt ze op met het dansgezelschap Antonio Brown Dance.

7, 8 en 9/7 North Sea Jazz

Ezra Collective

Bij de urbanjazzband Ezra Collective is niet bewegen geen optie. Gedragen door de multiculturele achtergronden van het Britse vijftal mengt hun jazz met ritmiek van de straat, van afrobeat, donkere grime, broken beats tot friszoete latin. Ze hebben deze zomer een prachtige festivalbundel: Glastonbury, Pukkelpop, North Sea Jazz en Lowlands.

9/7 North Sea Jazz, 19/8 Lowlands

Billie Eilish

Ze startte vanuit haar slaapkamer een ware muziekrevolutie met even duistere als opwekkende elektropop, waarin haar zwartste gedachten een vanzelfsprekende rol kregen. Billie Eilish, Amerikaans popfenomeen sinds haar zeventiende, brak door muren. Live is ze, met springhits en meeslepende ballades waarin haar stem gloriëren kan, een regelrechte sensatie.

18-20/8 Lowlands

