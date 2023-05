Soedanese regeringsleger schort vredesonderhandelingen met RSF op

Het Soedanese regeringsleger heeft vredesonderhandelingen met de Soedanese paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) opgeschort. Dat heeft een militaire woordvoerder woensdag gezegd volgens internationale persbureaus. Volgens het regeringsleger zou RSF meerdere keren een tijdelijke wapenstand geschonden hebben.

Sinds half april woedt een strijd in het Afrikaanse land tussen het Soedanese regeringsleger en RSF. Meerdere keren spraken de partijen een staakt-het-vuren af. Dat stelt landen in staat om hun staatsburgers en diplomaten te evacueren en humanitaire hulp te leveren. Afgelopen maandag hadden de strijdende partijen een bestand verlengd. Maar het Soedanese leger beschuldigt RSF er onder meer van, tegen de afspraken in, nog steeds voortdurend ziekenhuizen te bezetten in onder meer de hoofdstad Khartoem.

De twee legers strijden om de macht over Soedan. In de oorlog, die nu al langer dan een maand duurt, zijn inmiddels bijna een miljoen burgers ontheemd. Honderden mensen zijn omgekomen. Door de onrust moeten inwoners binnen blijven. Zij hebben vaak geen toegang tot drinkwater en voedsel en het is lastig om adequate medische hulp te krijgen.

