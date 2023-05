Sevilla verslaat AS Roma na strafschoppen en wint Europa League

Sevilla FC heeft woensdagavond de Europa League gewonnen. De club van José Luis Mendilibar was in de Hongaarse hoofdstad Boedapest na penalty’s te sterk voor AS Roma. Met zeven overwinningen in de Europa League (en voorganger UEFA Cup) is de Spaanse ploeg recordhouder.

Van tevoren was reputatieschade een zekerheid. Aan de ene kant met Sevilla dat bekendstaat als opperheerser in de Europa League. Geen club won de tweede clubcompetitie van Europa vaker dan de Spanjaarden, waaronder vier keer in de afgelopen zes jaar. Aan de kant van AS Roma staat met de Portugees José Mourinho een trainer aan het roer die geen Europese finales verliest. Hij leidde er vijf en won ze allemaal, de vorige iets meer dan een jaar geleden tegen Feyenoord in de Conference League (1-0).

In de 34ste minuut pakte AS Roma de leiding via Paulo Dybala (29), voorafgaand aan de wedstrijd vanwege een blessure nog een twijfelgeval. De behendige Argentijnse aanvaller werd dit jaar als een god in Rome onthaald, ten overstaan van duizenden uitzinnige fans. In de kwartfinale tegen Feyenoord maakte hij zijn sterrenstatus waar door vlak voor tijd op prachtige wijze de 2-1 te maken die Roma naar de verlenging sleepte, waarin de Rotterdammers uiteindelijk opzij werden gezet (4-1).

Defensief spel

Hoogstaand was de wedstrijd na de openingstreffer niet, zoals finales waaraan de defensief ingestelde Mourinho meedoet dat eigenlijk nooit zijn. Sevilla kwam in de tweede helft op gelukkige wijze op gelijke hoogte. Sevilla-veteraan Jesús Navas (37) — hij won de Europa League met Sevilla al drie keer — gaf voor en verdediger Gianluca Mancini (27) werkte de bal via zijn knie in eigen doel. Daarna drong Roma weer wat aan, kreeg het een kans, maar kwam soms ook Sevilla gevaarlijk op de helft van de tegenstander.

Sevilla leek de wedstrijd naar zich toe te gaan trekken toen een penalty werd aangekondigd na een overtreding op Lucas Ocampos (28), die eerder dit seizoen als huurspeler slechts 114 speelminuten maakte voor Ajax, maar na overleg met de VAR kwam AS Roma met de schrik vrij.

Verlenging

In de slotfase van de reguliere tijd bleek Sevilla de sterkere ploeg, maar ook de Spanjaarden wisten niet meer tot scoren te komen, waardoor het op een verlenging aankwam: voor het derde jaar op rij bij de finale van de Europa League. Daar bleek echter dat beide ploegen er flink doorheen zaten. Tijdens de verlenging lag het spel bijna continu stil. De tweede helft van de verlenging kende daardoor maar liefst twaalf minuten blessuretijd.

Bij de beslissende penaltyreeks bleek de ploeg uit Spanje de betere door alle vier de strafschoppen binnen te schieten. Bij Roma miste Mancini, de man die het eigen doelpunt maakte, en Roger Ibañez beide hun strafschoppen, waarna de Argentijn Gonzalo Montiel de winnende penalty maakte namens Sevilla.