Onder de 18 nam overgewicht af, daarboven toe

Kinderen en jongeren tot 18 jaar hadden vorig jaar gemiddeld iets minder overgewicht dan in 2021. Jongeren van 18 tot 25 waren juist wat vaker te zwaar. In deze leeftijdsgroep heeft een kwart overgewicht, waarvan 7 procent obesitas, ernstig overgewicht. Dit brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag naar buiten.

Over het geheel genomen zijn jongeren de laatste tien jaar zwaarder geworden, dat is vooral te zien in de oudste groep. Van de 18- tot 25-jarigen had in 2014 nog 21 procent overgewicht, in 2022 was dat 25 procent. „Dat is niet zo verwonderlijk”, zegt Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS. „Een beetje te zwaar op jonge leeftijd bouwt zich in de loop der jaren vaak op tot overgewicht of obesitas later. Bovendien laten kinderen vanaf de puberleeftijd zich niet meer vertellen wat ze moeten eten.”

Mogelijk heeft corona ook invloed gehad, hoewel dat bij diverse leeftijdsgroepen anders uitpakte. Bij 18-plussers nam overgewicht in 2021 iets af, in de groep tot 18 jaar bereikte overgewicht in dat jaar met 15 procent juist een piekje. „Thuis zitten, niet gymmen en sporten, dat zal niet hebben geholpen.” De volwassen jongeren waren al op zichzelf aangewezen om voldoende te bewegen.

Van alle jongeren tot 25 jaar had vorig jaar 17 procent overgewicht. Er is weliswaar een verband tussen gewicht en beweging, maar veel sterker telt in wat voor gezin je bent geboren. Kinderen van te zware ouders worden vaker dik. Als ouders maximaal een vmbo-diploma hebben, is de kans op obesitas drie keer zo groot als wanneer ze een hbo-of universitaire opleiding volgden.

Van de kinderen met een migratieachtergrond buiten Europa is een kwart te zwaar, bijna 10 procentpunt meer dan kinderen van Nederlandse afkomst. „Die groep verdient extra aandacht”, zegt Traag. „Want het begint al bij baby’s. Deels door aanleg, maar overgewicht kan ook al vroeg ontstaan door een andere visie op opvoeding en eten.”

Het CBS haalt deze cijfers uit een steekproef van 9.500 respondenten, waarvan 2.500 jongeren. Dat levert gemiddelden op die niet zoveel zeggen over individuele verschillen. Duidelijk was al wel dat in sommige wijken of regio’s het percentage overgewicht veel hoger is dan in andere. Zo heeft in de GGD-regio Kennemerland 6,3 procent van de 16- tot 25-jarigen obesitas, in Drenthe en Zuid-Limburg is dat ruim 10 procent. Op wijkniveau zijn de verschillen, met name tussen rijk en arm, vaak nog veel groter.

Lichtpuntjes

Toch zijn er ook lichtpuntjes in de statistieken te zien. Vanaf 2020 is overgewicht onder jongeren gemiddeld niet gestegen en bij de 18-minners vorig jaar zelfs gedaald. „Gezonde leefstijl krijgt steeds meer aandacht, ook op scholen. Dat leidt mogelijk tot gezondere keuzes”, zegt Traag van het CBS.

Onder volwassenen is te zien dat de enorme groei van overgewicht sinds de jaren tachtig, toen eenderde te zwaar was, in 2015 stabiliseerde bij 50 procent. Garanties voor de toekomst zijn er niet. „Maar te dikke kinderen nu maakt te dikke volwassenen later, met alle risico’s op gezondheidsaandoeningen van dien. Je hoopt op een neerwaartse trend.”