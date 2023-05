Nog geen 20 procent haalde gratis HPV-prik, RIVM wil met campagne meer jongvolwassenen over de streep trekken

Minder dan 20 procent van de 1,3 miljoen jongvolwassenen die zijn uitgenodigd voor een HPV-vaccinatie, heeft tot nu toe de eerste prik gehaald. Het RIVM meldt woensdag dat het meer gaat doen om de rest te bereiken zodat zij minder risico lopen op verschillende soorten kanker. Van een tegenvaller wil een RIVM-woordvoerder niet spreken. „We hebben er geen specifiek doel aan opgehangen.”

Wie tussen 1996 en 2003 is geboren, kan zich dit jaar gratis laten vaccineren tegen het HPV-virus. Daarna kost een prik al gauw 190 euro. Omdat er twee prikken nodig zijn met minimaal vijf maanden ertussen, moeten jongvolwassenen uiterlijk in juli hun eerste prik halen om ook de tweede gratis te krijgen.

Daarom verspreidt het RIVM de boodschap ‘Mis ‘m niet’ onder de doelgroep. Vaccinatiebussen gaan begin juni rondrijden, op plekken als treinstations komen tijdelijke priklocaties en onder meer in scholen zijn advertenties te zien. „De drempel om de prik te halen moet zo laag mogelijk zijn”, zegt de woordvoerder.

Intiem contact

Sinds 2009 krijgen meisjes van 10 jaar standaard een uitnodiging voor de HPV-prik, en sinds 2022 jongens ook. Door dit jaar gratis vaccins uit te delen hoopt het RIVM de vaccinatiegraad onder jongvolwassenen nog iets op te krikken.

De meeste mensen krijgen ooit in hun leven HPV, dat zich via intiem contact verspreidt. In veel gevallen ruimt het lichaam het virus op, maar soms blijft het langer en beschadigt het cellen, wat kanker kan veroorzaken.

Jaarlijks krijgen 1.500 Nederlanders kanker door HPV, schat het RIVM. Het vaccin moet de verspreiding van het virus tegengaan, om zo ook het aantal mensen te verminderen bij wie dat tot kanker leidt.

