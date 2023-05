Nederlands huis doorzocht in Duits onderzoek naar IS-financiering, ‘verdachte uit Limburg in beeld’

In een Duits politieonderzoek naar een financieringsnetwerk van de Islamitische Staat is ook een woning in Nederland doorzocht, meldt het Duitse Openbaar Ministerie woensdag. Dat is gebeurd op verzoek van de Duitse politie. Persbureau ANP schrijft dat het gaat om een woning in Limburg, en dat de bewoner ook als verdachte in beeld is. Die verdachte heeft niet de Nederlandse nationaliteit, zegt een woordvoerder van de Duitse politie tegen NRC.

Meer dan duizend agenten waren betrokken bij zoekacties op zeker 109 verschillende plekken, schrijft het Duitse OM. Zeven mensen zijn daarbij gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een internationaal netwerk dat de activiteiten van terreurorganisatie IS ondersteunde.

De zeven verdachten zouden als tussenpersonen hebben gefungeerd. Ze verzamelden het geld dat twee andere IS-aanhangers via Telegram ophaalden en sluisden het door naar Syrië. Op die manier zou zeker 65.000 euro zijn opgehaald, waarvan een deel zou zijn gebruikt om IS-leden te helpen ontsnappen uit gevangenenkampen.

